Carburants : depuis un péage de l’Oise, Fabien Roussel appelle les Français à « se mobiliser »

Fabien Roussel veut transformer la colère contre les carburants en mobilisation sociale. Le secrétaire national du PCF et candidat à l’élection présidentielle s’est rendu ce samedi matin au péage de Chamant-Senlis, sur l’A1 dans l’Oise, où il a distribué aux automobilistes des tracts intitulés « Stop au racket ».
« Nous appelons les Français à se mobiliser », a déclaré le communiste sur BFMTV. Il demande notamment de réduire la TVA sur les carburants de 20 % à 5,5 % et de supprimer les certificats d’économies d’énergie qui pèsent, selon lui, sur les prix à la pompe. Il souhaite également contraindre TotalEnergies à réduire ses marges.
Un « grand emprunt » sur cinquante ans
Interrogé sur le financement de la transition écologique si certaines contributions énergétiques étaient supprimées, Fabien Roussel défend une autre méthode : « un grand emprunt », notamment avec la Caisse des dépôts et consignations. Il propose de l’étaler sur cinquante ans pour financer à taux zéro des investissements dans l’isolation des bâtiments, le logement social, les centrales nucléaires et les énergies renouvelables.
« Je ne suis pas d’accord pour que ce soit encore une fois sur le dos des travailleurs, des retraités, des familles que nous financions cet effort », a-t-il expliqué. Pour le candidat communiste, ce mécanisme permettrait de lancer de grands travaux sans faire reposer immédiatement leur coût sur les ménages.
Fabien Roussel appelle d’abord à participer à la mobilisation syndicale du 29 septembre, mais assure que le PCF sera également présent lors d’autres mouvements citoyens contre la vie chère. « C’est maintenant que les Français souffrent », affirme-t-il, demandant une intervention immédiate du gouvernement sur les prix de l’énergie.
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