POLITIQUE

Carburants : depuis un péage de l’Oise, Fabien Roussel appelle les Français à « se mobiliser »

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Carburants : depuis un péage de l’Oise, Fabien Roussel appelle les Français à « se mobiliser »
Carburants : depuis un péage de l’Oise, Fabien Roussel appelle les Français à « se mobiliser »

Fabien Roussel veut transformer la colère contre les carburants en mobilisation sociale. Le secrétaire national du PCF et candidat à l’élection présidentielle s’est rendu ce samedi matin au péage de Chamant-Senlis, sur l’A1 dans l’Oise, où il a distribué aux automobilistes des tracts intitulés « Stop au racket ».

« Nous appelons les Français à se mobiliser », a déclaré le communiste sur BFMTV. Il demande notamment de réduire la TVA sur les carburants de 20 % à 5,5 % et de supprimer les certificats d’économies d’énergie qui pèsent, selon lui, sur les prix à la pompe. Il souhaite également contraindre TotalEnergies à réduire ses marges.

Un « grand emprunt » sur cinquante ans

Interrogé sur le financement de la transition écologique si certaines contributions énergétiques étaient supprimées, Fabien Roussel défend une autre méthode : « un grand emprunt », notamment avec la Caisse des dépôts et consignations. Il propose de l’étaler sur cinquante ans pour financer à taux zéro des investissements dans l’isolation des bâtiments, le logement social, les centrales nucléaires et les énergies renouvelables.

« Je ne suis pas d’accord pour que ce soit encore une fois sur le dos des travailleurs, des retraités, des familles que nous financions cet effort », a-t-il expliqué. Pour le candidat communiste, ce mécanisme permettrait de lancer de grands travaux sans faire reposer immédiatement leur coût sur les ménages.

Fabien Roussel appelle d’abord à participer à la mobilisation syndicale du 29 septembre, mais assure que le PCF sera également présent lors d’autres mouvements citoyens contre la vie chère. « C’est maintenant que les Français souffrent », affirme-t-il, demandant une intervention immédiate du gouvernement sur les prix de l’énergie.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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