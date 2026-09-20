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Le Vanuatu saisit la CIJ pour contester la souveraineté française sur deux îlots

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Le Vanuatu saisit la CIJ pour contester la souveraineté française sur deux îlots
Le Vanuatu saisit la CIJ pour contester la souveraineté française sur deux îlots

Le Vanuatu a déposé une requête devant la Cour internationale de justice ce samedi 20 septembre pour contester la souveraineté française sur les îlots Matthew et Hunter. Ces deux rochers inhabités, revendiqués par Paris, représentent un enjeu territorial majeur pour ce petit pays insulaire du Pacifique sud. La démarche juridique intervient alors que les zones maritimes associées à ces terres émergées pourraient représenter plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés d’espace économique exclusif.

Un enjeu maritime considérable

L’affaire pose la question des droits maritimes dans une région où les frontières océaniques demeurent disputées. Matthew et Hunter, situés entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, n’abritent aucune population permanente mais leur statut juridique conditionne l’étendue des eaux territoriales de chaque État. La saisine de la juridiction internationale de La Haye marque une escalade diplomatique dans ce différend qui oppose Paris aux autorités de Port-Vila.

La France n’a pas encore réagi officiellement à cette initiative du Vanuatu. La procédure devant la CIJ pourrait prendre plusieurs années avant qu’une décision définitive soit rendue sur l’appartenance de ces deux formations rocheuses et des espaces maritimes qui en dépendent.

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