ÉCONOMIE Automobile

Les constructeurs relancent la guerre des prix face à la chute des ventes

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Les constructeurs relancent la guerre des prix face à la chute des ventes
Les constructeurs relancent la guerre des prix face à la chute des ventes

Le marché automobile français traverse une période de turbulences. Les ventes de voitures neuves restent atones malgré les efforts des constructeurs pour redynamiser la demande. La flambée des prix observée ces six dernières années, avec une augmentation de 30 %, a éloigné de nombreux acheteurs potentiels. Face à ce constat, les marques changent leur fusil d’épaule et reviennent aux fondamentaux de la compétitivité tarifaire.

Retour aux modèles accessibles

Les constructeurs réinvestissent massivement le segment de l’entrée de gamme, longtemps délaissé au profit de véhicules plus coûteux et mieux valorisés. Cette réorientation marque un tournant dans la stratégie commerciale du secteur. Les groupes automobiles misent désormais sur des modèles accessibles pour capter une clientèle qui s’était détournée du neuf. L’objectif affiché consiste à regagner des parts de marché en cassant la spirale haussière des tarifs qui avait caractérisé la période récente.

Ce repositionnement stratégique intervient dans un contexte où la rentabilité reste sous pression. Les marques doivent composer entre la nécessité de maintenir leurs marges et l’urgence de relancer les volumes. La bataille commerciale s’annonce rude sur les segments populaires, traditionnellement moins lucratifs mais décisifs pour asseoir la présence des constructeurs auprès du grand public.

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