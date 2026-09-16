Nissan injecte 170 millions de livres à Sunderland pour le Kicks hybride

Nissan investit 170 millions de livres dans son usine de Sunderland pour produire le Kicks e-Power hybride, avec un lancement prévu en 2027. Cet investissement met fin à des mois d'incertitude concernant l'avenir de l'usine et contribue à sécuriser des milliers d'emplois, malgré des défis précédents dans l'électrification.

Nissan a annoncé mercredi 16 septembre 2026 un investissement de 170 millions de livres sterling, soit 198,44 millions d’euros, dans son usine de Sunderland pour y produire le Kicks e-Power hybride. L’argent doit adapter les lignes et intégrer les équipements du modèle. La production est prévue en 2027. Le site, plus grande usine automobile du Royaume-Uni, assemble déjà le Qashqai, le Juke et la Leaf. L’annonce clôt des mois d’incertitude, après l’abandon du Qashqai électrique et des rumeurs de location d’une chaîne à Chery.

Le constructeur japonais menait un plan de réduction des coûts, avec fermetures d’usines et suppressions d’emplois. Les 6 000 salariés de Sunderland, et toute la région du Nord-Est, ont vécu l’hypothèse d’un retrait progressif d’Europe. En juin, plusieurs médias spécialisés avaient évoqué une location de ligne au groupe chinois Chery, lue par les syndicats comme un aveu de faiblesse. L’arrêt de la version électrique du Qashqai avait renforcé le diagnostic : moins d’électrification, moins d’avenir sur le site.

Londres dans la négociation, l’hybride sur la ligne

Le gouvernement britannique a discuté d’un soutien financier contre un engagement de long terme. Les détails restent confidentiels. Jonathan Reynolds, ministre des Affaires économiques, a salué un vote de confiance dans l’industrie automobile britannique. L’investissement sécurise des milliers d’emplois directs et indirects, salariés de l’usine comme réseau de sous-traitants.

Le Kicks e-Power, déjà vendu ailleurs, fait tourner les roues par un moteur électrique tandis qu’un bloc thermique recharge la batterie. Nissan choisit l’hybride plutôt que le tout électrique pour ce SUV. Le site mise sur sa productivité et sa qualité de fabrication. Sunderland n’est plus, ce mercredi, une usine sous rumeur de location. Elle devient l’adresse européenne d’un nouveau modèle, financé à 170 millions de livres, avec Londres dans la pièce et 2027 pour date de lancement.