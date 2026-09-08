Produite en Europe et à moins de 18 000 euros, la nouvelle Dacia Spring défie les marques chinoises

Dacia lance une nouvelle génération de la Spring, accessible dès 17 900 euros, visant à renforcer sa position sur le marché des voitures électriques abordables. Produite en Europe à Novo Mesto, cette citadine plus robuste et polyvalente devra séduire une clientèle face à la concurrence asiatique, tout en bénéficiant d’aides à l’achat.

Dacia dévoile une nouvelle génération de sa Spring avec l’ambition de reprendre l’avantage sur le marché des petites voitures électriques abordables. Commercialisée à partir de 17 900 euros hors aides en France, la citadine sera proposée en deux finitions et quatre couleurs. Les commandes ouvrent ce 8 septembre, avant les premières livraisons attendues au début de l’année 2027.

Plus longue de 18 centimètres et dotée d’une silhouette plus robuste, la nouvelle Spring partagera sa plateforme technique avec la Renault Twingo électrique et un futur modèle de Nissan. Dacia reste fidèle à une conception simple et économique, tout en proposant un véhicule plus polyvalent susceptible de convaincre une clientèle rebutée par les limites de la précédente génération.

Une production européenne pour retrouver les aides publiques

Le principal changement concerne son lieu de fabrication. Jusqu’ici assemblée en Chine, la Spring sera désormais produite dans l’usine Renault de Novo Mesto, en Slovénie. Cette relocalisation doit lui permettre d’éviter les droits de douane appliqués aux véhicules électriques chinois et surtout de redevenir éligible aux dispositifs européens et français de soutien à l’achat.

Dacia a écoulé environ 210 000 Spring depuis son lancement en 2021, mais son origine chinoise l’avait privée du leasing social français et pénalisée au moment où la demande d’électriques repartait. Face à des constructeurs asiatiques offensifs sur les prix et les équipements, la marque du groupe Renault mise désormais sur une fabrication européenne, un tarif contenu et une image déjà solidement installée pour relancer son modèle électrique.