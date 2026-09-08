Londres envisage des sanctions commerciales contre les colonies israéliennes illégales

Le gouvernement britannique envisage de restreindre les échanges commerciaux avec les colonies israéliennes en Cisjordanie, suscitant des tensions avec Israël et les États-Unis. Cette initiative, qui vise à affirmer le soutien aux droits des Palestiniens, soulève des préoccupations sur sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la traçabilité des produits.

Le gouvernement britannique s’apprête à annoncer une restriction des échanges commerciaux avec les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie, une mesure qui suscite des critiques aux États-Unis, en Israël et au sein de l’opposition conservatrice.

Le Royaume-Uni devrait réaffirmer son soutien aux droits des Palestiniens et à la solution à deux États, dans le cadre d’une initiative qui provoque déjà des tensions avec Washington et Tel-Aviv. L’ambassadeur américain a averti que cette décision pourrait peser sur les relations commerciales entre les deux pays.

Du côté de l’opposition, les conservateurs rejettent la mesure avec sévérité. Chris Philp, secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, a qualifié l’annonce de « posture performative » lors de son passage sur la BBC Radio 4. « Il est très difficile de distinguer les marchandises provenant de Cisjordanie de celles qui viennent du reste d’Israël, a-t-il fait valoir. Concrètement, c’est très difficile à mettre en œuvre. »

La question de la traçabilité des produits issus des territoires occupés constitue en effet l’un des principaux obstacles techniques à l’application d’un tel dispositif. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées comme illégales au regard du droit international.