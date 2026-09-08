Sébastien Delogu visé par une plainte pour abandon de famille après près de 20 000 euros de pension impayée

Selon une enquête de Mediapart publiée ce lundi 7 septembre, le député LFI Sébastien Delogu ne verserait plus régulièrement la pension alimentaire destinée à ses deux enfants depuis le printemps 2025. Son ex-compagne a porté plainte pour abandon de famille et le montant des arriérés atteindrait 19 800 euros.

Un jugement du 6 mars 2025 avait porté la pension alimentaire de 600 à 1 200 euros par mois pour ses deux enfants, aujourd’hui âgés de 13 et 15 ans. Depuis avril 2025, seuls deux versements auraient été effectués, pour un total de 1 800 euros, portant l’arriéré à 19 800 euros. Sébastien Delogu perçoit par ailleurs environ 6 045 euros nets mensuels au titre de son mandat de député.

Une plainte pour abandon de famille

L’ex-compagne de l’élu mélenchoniste aurait tenté de récupérer les sommes par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par voie d’huissier, sans succès. Elle a finalement déposé plainte pour abandon de famille. Une autre plainte, pour soustraction d’enfant, est également évoquée dans le dossier.

Entendu fin août, Sébastien Delogu aurait invoqué des difficultés financières liées notamment à plusieurs saisies consécutives à des condamnations, ainsi que l’absence de relations avec ses enfants. Il aurait expliqué qu’ils « ne lui répondent pas » et qu’il espérait qu’ils « reviendront » vers lui. Contacté par Mediapart, le député a reconnu ne plus verser régulièrement la pension, tout en avançant ces difficultés pour expliquer sa situation.

À ce stade, le dépôt d’une plainte et l’existence d’investigations ne préjugent évidemment pas de l’issue judiciaire du dossier. Sébastien Delogu reste présumé innocent de toute infraction pénale tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue.