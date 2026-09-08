POLITIQUE

Prix des carburants : Aurélie Trouvé (LFI) annonce une mission parlementaire et veut taxer les « superprofits » de Total

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Prix des carburants : Aurélie Trouvé (LFI) annonce une mission parlementaire et veut taxer les « superprofits » de Total LFI
Prix des carburants : Aurélie Trouvé (LFI) annonce une mission parlementaire et veut taxer les « superprofits » de Total

Invitée ce mardi sur BFMTV, Aurélie Trouvé a annoncé le lancement prochain d’une mission d’information parlementaire consacrée au prix des carburants. La députée LFI, ancienne présidente de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, entend travailler avec un parlementaire du bloc Renaissance pour examiner les causes du maintien de prix élevés à la pompe.

« Je vais commencer une mission d’information parlementaire […] sur le prix des carburants », a déclaré Aurélie Trouvé, en citant notamment le niveau toujours élevé du gazole et de l’essence. Elle estime que la baisse attendue des prix ne s’est pas matérialisée et met directement en cause les bénéfices de TotalEnergies, qu’elle juge toujours « au maximum ».

Bloquer les prix et taxer les superprofits

La députée insoumise souhaite notamment examiner la répartition des profits du groupe et leur redistribution aux actionnaires. Elle souligne qu’une part importante de l’actionnariat de TotalEnergies est détenue par des fonds d’investissement et fonds de pension étrangers, notamment américains.

Aurélie Trouvé réaffirme surtout la ligne défendue par LFI depuis plusieurs années : taxation des « superprofits » et intervention directe sur les prix. « Il faut absolument non seulement taxer les superprofits, mais […] bloquer, plafonner les prix des carburants », a-t-elle insisté.

Cette mission parlementaire devrait donc chercher à documenter la formation des prix à la pompe, les marges réalisées par les groupes pétroliers et les leviers dont dispose l’État pour limiter la facture des automobilistes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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