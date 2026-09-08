POLITIQUE

Interdiction du voile : David Guiraud dénonce une mesure « raciste » et refuse une France qui « court après les gens »

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Interdiction du voile : David Guiraud dénonce une mesure « raciste » et refuse une France qui « court après les gens »
Interdiction du voile : David Guiraud dénonce une mesure « raciste » et refuse une France qui « court après les gens »

Invité ce lundi sur BFMTV, David Guiraud, maire LFI de Roubaix, a vivement dénoncé le débat sur l’interdiction du voile dans l’espace public. Pour lui, une telle mesure serait « raciste » et marquerait un basculement inquiétant du débat politique français.

Le responsable insoumis estime qu’il y a encore quelques années, une proposition de ce type aurait suscité une réaction beaucoup plus forte. « Désormais en France, on débat de la possibilité de mettre des contraventions à des gens qui respectent la laïcité », a-t-il déploré, jugeant que le simple fait que cette idée soit devenue un sujet de discussion témoigne d’un changement profond du climat politique.

« Je ne veux pas vivre dans une France où l’on court après les gens »

David Guiraud critique aussi la manière dont le débat est mené. Selon lui, la question ne devrait pas être seulement celle de la faisabilité juridique ou policière de l’interdiction. Il dit regretter qu’on discute de la « technicité » de la mesure au lieu de s’interroger sur le type de société que la France veut construire.

« Moi, je ne veux pas vivre dans une France où on court après les gens selon leurs signes religieux », a-t-il lancé. Dans la même logique que Mathilde Panot, il considère que vouloir interdire le voile dans l’espace public revient à cibler une partie des Français en raison de leur pratique religieuse et relève donc, selon lui, d’une logique discriminatoire.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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