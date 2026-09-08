Interdiction du voile : David Guiraud dénonce une mesure « raciste » et refuse une France qui « court après les gens »

David Guiraud, maire LFI de Roubaix, critique l’interdiction du voile dans l’espace public, qu'il juge « raciste » et indicative d’un changement dangereux dans le climat politique français. Il appelle à une réflexion sur la société à construire plutôt qu'à la technicité des mesures, dénonçant une logique discriminatoire visant les pratiquants religieux.

Invité ce lundi sur BFMTV, David Guiraud, maire LFI de Roubaix, a vivement dénoncé le débat sur l’interdiction du voile dans l’espace public. Pour lui, une telle mesure serait « raciste » et marquerait un basculement inquiétant du débat politique français.

Le responsable insoumis estime qu’il y a encore quelques années, une proposition de ce type aurait suscité une réaction beaucoup plus forte. « Désormais en France, on débat de la possibilité de mettre des contraventions à des gens qui respectent la laïcité », a-t-il déploré, jugeant que le simple fait que cette idée soit devenue un sujet de discussion témoigne d’un changement profond du climat politique.

« Je ne veux pas vivre dans une France où l’on court après les gens »

David Guiraud critique aussi la manière dont le débat est mené. Selon lui, la question ne devrait pas être seulement celle de la faisabilité juridique ou policière de l’interdiction. Il dit regretter qu’on discute de la « technicité » de la mesure au lieu de s’interroger sur le type de société que la France veut construire.

« Moi, je ne veux pas vivre dans une France où on court après les gens selon leurs signes religieux », a-t-il lancé. Dans la même logique que Mathilde Panot, il considère que vouloir interdire le voile dans l’espace public revient à cibler une partie des Français en raison de leur pratique religieuse et relève donc, selon lui, d’une logique discriminatoire.