Entrevue POLITIQUE

Épargne salariale : Olivia Grégoire s’oppose à Roland Lescure et dit « non » à une nouvelle taxation

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Épargne salariale : Olivia Grégoire s’oppose à Roland Lescure et dit « non » à une nouvelle taxation
Épargne salariale : Olivia Grégoire s’oppose à Roland Lescure et dit « non » à une nouvelle taxation

La piste d’une taxation accrue de l’épargne salariale provoque déjà des tensions dans le camp présidentiel. Invité ce lundi matin sur RTL, le ministre de l’Économie Roland Lescure a confirmé que cette option faisait partie des pistes étudiées pour le budget 2027. Quelques minutes plus tard, la députée Renaissance et ancienne ministre Olivia Grégoire lui a publiquement répondu sur X pour s’y opposer fermement.

Interrogé sur cette hypothèse, Roland Lescure a assuré que « rien n’est acquis aujourd’hui », tout en défendant la nécessité de regarder toutes les options. « Derrière chaque mesure, il y a une bonne raison de ne pas la faire. Mais la réalité, c’est que si on ne fait rien, on va dans le mur », a-t-il déclaré. Le ministre veut présenter un budget « global, équilibré » et « aussi juste que possible », alors que le gouvernement cherche encore plusieurs milliards d’euros pour redresser les comptes publics. Sur RTL, il a plus largement averti qu’en l’absence de budget, la France risquait de « frapper le mur » avec une hausse des taux d’intérêt et des difficultés accrues de financement.

Olivia Grégoire : « C’est non ! »

La réponse d’Olivia Grégoire n’a pas tardé. « Il ne s’agit pas de ne rien faire, c’est certain. Mais toucher à l’épargne salariale, qu’on a mis des années à renforcer, et qui est essentielle pour le patrimoine des salariés : c’est non ! », a écrit l’ancienne ministre. Elle juge qu’une telle mesure serait une « hérésie » au moment où le gouvernement affirme vouloir mieux récompenser le travail.

La députée rappelle également que l’épargne salariale a fortement progressé ces dernières années. Selon les chiffres qu’elle met en avant, son encours aurait augmenté de 74 % entre 2017 et 2025, soit une progression moyenne d’environ 7,2 % par an. « Ne cassons pas ce qui marche ! », insiste-t-elle.

Cette passe d’armes illustre les difficultés qui attendent Roland Lescure à trois semaines de la présentation du projet de budget 2027. Entre impératif de réduction du déficit, refus d’augmenter massivement les impôts et lignes rouges posées jusque dans la majorité présidentielle, chaque piste d’économie ou de nouvelle recette promet désormais de provoquer son propre débat.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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