Égypte : la star de la télévision Sarah Khalifa condamnée à mort par pendaison pour trafic de drogue

Sarah Khalifa, présentatrice égyptienne populaire, est condamnée à mort par pendaison pour son rôle dans un vaste trafic de drogues synthétiques, aux côtés de onze coaccusés. Le tribunal du Caire a prononcé cette peine après avoir reconnu leur culpabilité dans la constitution d'une organisation criminelle. Khalifa conteste les accusations et peut faire appel.

La présentatrice et productrice égyptienne Sarah Khalifa, 39 ans, a été condamnée à mort par pendaison, aux côtés de onze autres accusés, dans une vaste affaire de fabrication et de trafic de drogues synthétiques. Le verdict a été prononcé ce week-end par un tribunal pénal du Caire. La décision peut encore faire l’objet d’un recours.

L’affaire provoque un retentissement considérable en Égypte en raison de la notoriété de Sarah Khalifa, suivie par plusieurs millions de personnes sur Instagram. Connue notamment pour avoir présenté Mission Impossible, une émission consacrée à la criminalité et aux questions de sécurité, elle avait été arrêtée en avril 2025.

Cette condamnation est prononcée alors que l’actualité au Moyen-Orient reste particulièrement chargée⁠, notamment avec les nouvelles tensions enregistrées ces derniers jours dans la région.

Sarah Khalifa et 11 autres accusés condamnés à la pendaison

Le tribunal a reconnu Sarah Khalifa et onze autres prévenus coupables d’avoir constitué une organisation criminelle spécialisée dans l’approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de stupéfiants, puis dans la production et le trafic de drogues synthétiques. Des accusations de possession illégale d’armes à feu et de munitions figuraient également dans le dossier.

Le procès concernait au total 28 accusés. Outre les douze condamnations à mort, neuf personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité et sept autres ont été acquittées.

Avant le prononcé de la peine capitale, le dossier avait été transmis au grand mufti d’Égypte. Cette consultation est obligatoire dans la procédure égyptienne lorsqu’une juridiction envisage une condamnation à mort, même si l’avis religieux rendu n’est pas contraignant pour le tribunal.

Plus de 750 kg de drogues et de matières premières saisis

L’ampleur du dossier apparaît dans les quantités découvertes par les enquêteurs. Plus de 750 kg de stupéfiants et de matières premières destinées à leur fabrication ont été saisis. Des équipements utilisés pour produire les drogues ont également été retrouvés.

Selon l’accusation, l’organisation faisait venir de l’étranger les matières premières nécessaires à la fabrication de drogues synthétiques. Les différents membres du réseau se seraient ensuite réparti les tâches entre l’importation, la fabrication et la distribution.

Des appartements auraient notamment servi à stocker les produits et à fabriquer les stupéfiants. Les investigations ont également conduit les autorités à s’intéresser aux avoirs financiers des suspects, avec des mesures de gel des fonds et d’examen de leurs comptes bancaires.

Une vedette de la télévision devenue accusée dans une gigantesque affaire de drogue

Sarah Khalifa était jusqu’alors principalement connue du grand public égyptien pour ses activités dans les médias. Présentatrice et productrice, elle a notamment animé Mission Impossible sur la chaîne privée Al-Mehwar, une émission consacrée précisément aux affaires criminelles et aux questions de sécurité. Elle s’était également lancée dans différentes activités entrepreneuriales, notamment dans l’événementiel et l’esthétique.

Une trajectoire qui donne une dimension particulièrement spectaculaire à l’affaire : une personnalité médiatique connue pour présenter une émission consacrée à la criminalité se retrouve elle-même condamnée à la peine capitale dans l’un des plus importants dossiers de stupéfiants examinés récemment en Égypte.

Sarah Khalifa a toujours contesté les accusations portées contre elle. Devant les enquêteurs, elle avait notamment assuré : « Je n’ai jamais fumé une cigarette de ma vie. » Lors du prononcé du verdict, la présentatrice aurait également demandé à pouvoir s’expliquer devant le tribunal et clamé son innocence.

Une autre condamnation dans une affaire distincte

Le dossier de stupéfiants n’est pas la seule affaire judiciaire concernant Sarah Khalifa. Elle a également été jugée séparément pour des faits impliquant son chauffeur, qu’elle était accusée d’avoir agressé et filmé. Les informations disponibles sur cette seconde procédure font toutefois apparaître des divergences sur la peine exacte prononcée : certaines publications évoquent trois ans de prison, d’autres cinq ans. Cette procédure est juridiquement distincte de celle ayant abouti à sa condamnation à mort pour trafic de stupéfiants.

La condamnation à mort peut encore être contestée

La condamnation prononcée contre Sarah Khalifa n’est pas encore définitive. Le droit égyptien prévoit des possibilités de recours contre la décision du tribunal pénal.

L’Égypte maintient la peine capitale dans son arsenal judiciaire, notamment pour certains homicides, des actes de terrorisme et des infractions graves liées au trafic de stupéfiants.

À 39 ans, Sarah Khalifa se retrouve donc sous le coup de la peine la plus lourde prévue par la justice égyptienne. Si la condamnation était définitivement confirmée à l’issue des recours, la présentatrice risquerait une exécution par pendaison.