Un homme armé attaque la candidate démocrate au poste de gouverneur de l’Ohio

Amy Acton, candidate démocrate à la gouvernance de l’Ohio, a été attaquée par un homme armé lors d’un meeting, blessant plusieurs personnes mais la laissant indemne. Le suspect, Patrick Havas, a été arrêté et fait face à des accusations. Cet incident marque une escalade de la violence politique aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat.

Amy Acton, candidate démocrate à la gouvernance de l’Ohio, a été visée dimanche par un assaillant armé lors d’un meeting à la foire de Canfield. Plusieurs personnes ont été blessées, mais la candidate est sortie indemne de l’incident.

L’attaque s’est produite alors qu’Amy Acton prenait la parole au stand du Parti démocrate du comté de Mahoning. Un homme a foncé sur elle, renversant au passage deux personnes âgées présentes dans l’assistance. Le suspect, Patrick Havas, 38 ans, a été interpellé sur place par la police de l’État de l’Ohio.

Les agents de la Highway Patrol ont saisi sur lui deux pistolets et un Taser. Les forces de l’ordre du comté de Mahoning ont pour leur part récupéré deux armes de poing et un jeu de coups-de-poing américains. Havas a été mis en examen pour trouble à l’ordre public et deux chefs d’agression, selon les autorités, qui précisent que l’enquête est toujours en cours.

La porte-parole de campagne d’Amy Acton, Addie Bullock, a confirmé dans un communiqué que la candidate était saine et sauve. Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a condamné l’attaque, saluant la rapidité d’intervention des forces de l’ordre présentes sur le site. DeWine ne peut se représenter en raison des règles de limitation des mandats.

L’adversaire républicain d’Acton pour l’élection de novembre, Vivek Ramaswamy, a qualifié l’attaque de « totalement inacceptable ». Ramaswamy, qui bénéficie d’une notoriété nationale et du soutien du président Donald Trump, a levé des fonds records et multiplié les publicités critiquant sa rivale démocrate.

La course au poste de gouverneur de l’Ohio figure parmi les scrutins les plus suivis des élections de mi-mandat, à six semaines du vote prévu le 3 novembre. Cet incident s’inscrit dans une série d’actes de violence politique aux États-Unis. En 2025, la parlementaire du Minnesota Melissa Hortman et son mari ont été assassinés à leur domicile. Donald Trump avait lui-même survécu à deux tentatives d’assassinat durant la campagne présidentielle de 2024.