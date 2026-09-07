Mbappé Melon d’Or ? «Je suis le meilleur joueur du monde. Le Ballon d’Or ? Les gens m’en parlent dans la rue»

Kylian Mbappé affirme se considérer comme le meilleur joueur du monde, malgré une saison 2025-2026 sans trophée. Bien que son impressionnante performance au Mondial ait conduit à 10 buts, son bilan reste nuancé, avec une absence de succès en matchs décisifs. Ses déclarations sur le Ballon d'Or accentuent la dichotomie entre ses statistiques et la réalité des titres.

Kylian Mbappé ne manque pas de confiance ni d’arrogance. Interrogé ce lundi sur le Ballon d’Or et sa place dans la hiérarchie mondiale, l’attaquant du Real Madrid assure toujours se considérer comme le meilleur joueur du monde, rappelle qu’il évolue dans « le meilleur club du monde », explique que les gens lui parlent du Ballon d’Or « dans la rue » et estime avoir « fait beaucoup d’histoire » pendant la dernière Coupe du monde.

Des déclarations alors que Mbappé sort d’une saison blanche, la première véritable de sa carrière professionnelle : aucun trophée avec le Real Madrid, aucun avec l’équipe de France.

« Les gens me parlent du Ballon d’Or dans la rue »

À quelques semaines de l’attribution du Ballon d’Or, Mbappé assume sa candidature : « Quand tu joues pour le Real Madrid, qui est le meilleur club du monde, naturellement on t’associe à ce type de récompense. Bien sûr, beaucoup de gens, quand ils me voient dans la rue, me parlent du Ballon d’Or et c’est très positif. »

Le Français met également en avant son Mondial : « Bien sûr que j’ai fait beaucoup d’histoire dans la compétition la plus importante de ce sport et j’ai de bonnes sensations, mais les gens ont le pouvoir de choisir. »

Et lorsqu’on lui demande s’il se considère toujours comme le meilleur joueur du monde : « Je me considère toujours comme tel, mais c’est quelque chose de très personnel et chacun a son opinion. Tout le monde ne peut pas penser comme moi. Cette année peut être une bonne année pour moi pour gagner le Ballon d’Or, mais ce sont les journalistes qui vont voter. »

10 buts au Mondial, mais contre qui ?

Mbappé possède un argument statistique considérable : 10 buts en 8 matchs au Mondial 2026, le Soulier d’or et désormais 22 réalisations en Coupe du monde.

Le détail relativise néanmoins le chiffre brut. Mbappé a inscrit 2 buts contre le Sénégal, 2 contre l’Irak et 2 contre la Suède. Il est resté muet contre la Norvège, avant de marquer sur penalty l’unique but contre le Paraguay en huitièmes puis un but contre le Maroc en quarts.

6 de ses 10 buts ont donc été inscrits contre le Sénégal, l’Irak et la Suède, trois équipes qui ne figuraient pas parmi les grands favoris du tournoi.

Surtout, Mbappé n’a pas marqué lors du match le plus important des Bleus : la demi-finale perdue 2-0 contre l’Espagne. Ses deux derniers buts sont arrivés dans la petite finale face à l’Angleterre, alors que la France était déjà menée 4-0 à la pause. Malgré son doublé, les Bleus se sont inclinés 6-4 et ont terminé quatrièmes.

Lorsqu’il affirme avoir « fait beaucoup d’histoire » au Mondial, le bilan mérite donc d’être présenté entièrement : 10 buts, certes, mais 6 contre le Sénégal, l’Irak et la Suède, 2 dans une petite finale perdue et aucun en demi-finale.

Dans sa lettre adressée aux Français après le Mondial⁠, Mbappé reconnaissait d’ailleurs lui-même : « On ne rapporte pas de trophée collectif. Ça fait mal et ça fera encore mal un moment, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. »

Une saison blanche malgré une avalanche de buts

La saison de Mbappé présente ainsi un contraste spectaculaire. Le Français a terminé meilleur buteur de Liga, de Ligue des champions et de la Coupe du monde, mais n’a remporté aucune de ces trois compétitions. Et surtout, aucun autre trophée n’est venu sauver sa saison 2025-2026.

C’est précisément ce que Michel Platini avait récemment souligné en évoquant le Ballon d’Or⁠. Le triple Ballon d’Or estime que « celui qui est le plus efficace, c’est Kylian », mais résume immédiatement son problème : « Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné. »

Platini préfère ainsi mettre « une petite pièce » sur Khvicha Kvaratskhelia, notamment pour son rôle dans les succès européens du PSG. Harry Kane figure également parmi les principaux candidats au Ballon d’Or⁠.

« Je marque plus qu’eux » : Mbappé répond sur Dembélé et Raphinha

Interrogé sur son travail défensif et la comparaison avec Ousmane Dembélé et Raphinha, davantage impliqués dans le pressing, Mbappé répond : « Bien sûr que nous devons nous améliorer, c’est naturel en tant que joueurs. Je peux jouer à faire l’idiot et dire que je marque plus de buts qu’eux et que je fais des choses qu’ils ne font pas, mais c’est un débat qui n’a pas de fin. »

Il poursuit : « Je dois faire les choses intelligemment et dire que je dois m’améliorer, mais je n’aime pas comparer parce que je pense que je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. C’est un débat sans fin. Nous devons tous nous améliorer sur cet aspect. Avec le ballon aussi. »

Depuis le départ de Mbappé, le PSG empile les trophées

La référence à Dembélé est particulièrement piquante. Mbappé a quitté le PSG à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, sans avoir réussi à remporter la Ligue des champions avec Paris.

Depuis son départ, le PSG a gagné les deux éditions suivantes, en 2025 et 2026. Paris a également remporté deux Supercoupes d’Europe et la Coupe intercontinentale 2025, auxquels s’ajoutent ses trophées nationaux.

Le PSG a donc remporté deux fois consécutivement la Ligue des champions qu’il n’avait jamais gagnée avec Mbappé. Pendant ce temps, le Français vient de terminer une saison entièrement blanche avec le Real Madrid.

Interrogé sur le fait que Paris ait gagné sans lui, Mbappé répond : « Le fait que le PSG ait gagné sans moi, c’est une analyse et je ne peux pas changer ça, mais ça m’est un peu égal. Je sais analyser le football et je sais pourquoi c’est arrivé, donc je suis très tranquille avec ça. Mais au final, souvent, ce ne sont pas des analyses, c’est simplement que parler de moi fait beaucoup vendre. »

Pour résumer, depuis le départ de Mbappé, le PSG a remporté deux Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe et une Coupe intercontinentale. Mbappé sort, lui, d’une saison blanche.

« Je préfère gagner des titres »

Mbappé assure pourtant privilégier les trophées à ses statistiques : « Je signe pour marquer seulement 30 buts et gagner des titres. C’est un débat absurde. Je préfère gagner des titres. Si je dois choisir entre les deux, je choisis les titres, mais je veux toujours marquer des buts. Je veux faire les deux. »

Cette saison, il a énormément marqué. Il n’a rien gagné.

Concernant l’échec du Mondial, il ajoute : « Ne pas gagner la Coupe du monde a été difficile. Je ne sais pas si c’est le plus difficile parce que j’ai perdu une finale de Coupe du monde et une finale de Ligue des champions. Je pense que c’était une compétition très positive pour créer cette connexion positive avec le pays. Nous avons déjà gagné une Coupe du monde et, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas toujours gagner. Le jour où tu n’as plus faim, c’est le jour où tu dois arrêter. »

Ballon d’Or ou « Melon d’Or » ?

Le dossier de Kylian Mbappé présente donc un contraste rarement aussi marqué : meilleur buteur de Liga, de Ligue des champions et du Mondial, mais une saison entièrement blanche.

Michel Platini l’a résumé : « Il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné. »

Pendant ce temps, le PSG qu’il a quitté a remporté deux Ligues des champions consécutives et empilé les trophées européens.

Cela n’empêche pas Mbappé d’expliquer que les gens lui parlent du Ballon d’Or lorsqu’ils le croisent dans la rue, d’affirmer avoir « fait beaucoup d’histoire » au Mondial et de continuer à se considérer comme le meilleur joueur du monde.

Pour le Ballon d’Or, les journalistes décideront. Pour le « Melon d’Or », Mbappé vient de fournir quelques arguments supplémentaires.