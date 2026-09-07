Olivier Bouygues jugé à Orléans pour chasse illégale d’oiseaux protégés

Le tribunal correctionnel d’Orléans a ouvert lundi le procès d’Olivier Bouygues pour destruction d’espèces d’oiseaux protégées. Le milliardaire comparaît aux côtés de cinq coprévenus dans une affaire qui a éclaté après la découverte, en 2025, d’un charnier sur son domaine de chasse en forêt de Sologne. Les enquêteurs y ont trouvé des oiseaux protégés et plusieurs chats, domestiques comme sauvages, tués sur la propriété. Les six prévenus encourent jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.
Des peines lourdes encourues
La découverte de ce charnier avait déclenché une enquête judiciaire qui aboutit aujourd’hui à ce procès très attendu. Les faits reprochés concernent spécifiquement la destruction d’espèces protégées sur le domaine du milliardaire, où la présence de nombreux animaux morts a choqué les autorités lors des perquisitions.
L’affaire révèle l’ampleur des infractions commises sur cette propriété de Sologne. Les peines maximales encourues témoignent de la gravité des faits reprochés aux six prévenus, dont le principal mis en cause reste le propriétaire des lieux.
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