VIDÉO – Crash spectaculaire d’un Boeing 767 d’Amazon à Miami, l’avion sort de piste, traverse une route et percute plusieurs véhicules

Crash spectaculaire d’un Boeing 767 d’Amazon à Miami : l’avion sort de piste, traverse une route et percute plusieurs véhicules

Un Boeing 767 d’Amazon a quitté la piste à l’aéroport international de Miami, heurtant des véhicules sur une route voisine avant de prendre feu. Les secours mobilisent plus de 60 unités, tandis que des victimes sont signalées au sol. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident et son bilan reste incertain.

Un grave accident aérien s’est produit dimanche 6 septembre à l’aéroport international de Miami, en Floride. Un Boeing 767-300 cargo assurant un vol pour Amazon Prime Air est sorti de piste lors de son atterrissage, avant de franchir les limites de l’aéroport et de percuter plusieurs véhicules. L’appareil a ensuite pris feu, provoquant un immense panache de fumée noire visible à plusieurs kilomètres.

Dans la soirée, un premier bilan faisait état de plusieurs victimes prises en charge par les secours. Des informations faisant état de plusieurs morts ont ensuite commencé à circuler, mais le nombre de décès n’avait pas encore été officiellement confirmé par les autorités américaines à 23h, heure française. Les circonstances rappellent d’autres accidents aériens impliquant des avions cargo⁠, dont le spectaculaire crash d’un Boeing 747 survenu à Hong Kong en octobre 2025.

Le Boeing 767 venait de Porto Rico

L’appareil accidenté effectuait le vol Prime Air 7598. Il s’agissait d’un Boeing 767-300 cargo exploité par la compagnie américaine 21 Air pour le compte d’Amazon.

Le vol avait décollé de l’aéroport international Luis-Muñoz-Marín de San Juan, à Porto Rico, à destination de Miami. Vers 14h, heure locale, soit 20h en France, l’avion a atterri à Miami mais n’est pas parvenu à s’immobiliser sur la piste diagonale de l’aéroport.

Le Boeing a poursuivi sa course au-delà de l’extrémité de la piste. Il a franchi une route située à proximité de l’enceinte aéroportuaire et plusieurs véhicules ont été percutés.

L’avion prend feu, plus de 60 unités de secours mobilisées

Les images tournées immédiatement après l’accident montrent le Boeing immobilisé hors de la piste, tandis qu’un épais nuage de fumée noire s’élève au-dessus de la zone. L’appareil est resté en grande partie intact, malgré l’incendie qui s’est déclaré après le choc.

Miami-Dade Fire Rescue a déployé plus de 60 unités de secours. Les pompiers ont indiqué avoir découvert à leur arrivée un avion en feu, avec d’importantes flammes et de la fumée, tout en faisant état de « plusieurs patients » pris en charge.

La présence de victimes au sol constitue l’un des principaux points à éclaircir. Le Boeing ayant traversé une route et heurté plusieurs véhicules, certaines personnes prises en charge pourraient ne pas avoir été à bord de l’appareil.

Quelques heures après le crash, des informations ont fait état de plusieurs décès. À ce stade, les autorités locales et fédérales n’avaient toutefois pas encore communiqué publiquement un bilan définitif permettant de préciser le nombre de morts et de blessés.

L’aéroport international de Miami paralysé

L’accident a immédiatement entraîné d’importantes conséquences sur le trafic aérien. Toutes les pistes et voies de circulation de l’aéroport ont été fermées et un « ground stop », interdisant temporairement les départs et arrivées, a été décrété.

Des centaines de vols ont été retardés ou annulés. Les autorités américaines ont demandé aux voyageurs passant par Miami de s’attendre à d’importantes perturbations pendant les opérations de secours et de sécurisation.

Cet accident a lieu alors que plusieurs crashs aériens meurtriers ont été recensés ces derniers mois⁠, notamment celui qui avait coûté la vie à huit personnes en Alaska en août.

Une enquête ouverte sur la sortie de piste

Les causes de l’accident ne sont pour l’instant pas établies. La Federal Aviation Administration va enquêter sur les circonstances dans lesquelles le Boeing 767 a dépassé l’extrémité de la piste après son atterrissage. Le National Transportation Safety Board recueille également les premières informations sur le crash.

Les données du vol montrent que l’appareil venait de San Juan et effectuait son approche normalement avant la sortie de piste. Il faudra notamment déterminer pourquoi l’avion n’a pas pu s’arrêter, et établir les conditions météorologiques, l’état de la piste ainsi que le fonctionnement des systèmes de freinage et de l’appareil au moment de l’accident.

Amazon a confirmé que l’avion effectuait bien une mission pour son activité de fret aérien et qu’il était exploité par 21 Air. Le groupe a indiqué travailler avec les autorités pour déterminer précisément ce qui s’est passé et a assuré que sa priorité était « la sécurité, le bien-être et la prise en charge de toutes les personnes impliquées ».

L’aviation américaine avait déjà été frappée par un accident impliquant un appareil cargo exploité pour Amazon en février 2019 : un Boeing 767 d’Atlas Air s’était écrasé dans une baie près de Houston, tuant les trois membres d’équipage.

Le bilan du crash de Miami reste susceptible d’évoluer rapidement dans les prochaines heures, notamment concernant le nombre de victimes à bord de l’appareil et dans les véhicules percutés au sol.