Chypre : un ferry avec 267 personnes à bord fait naufrage, au moins 7 morts et 23 disparus

Un ferry transportant 267 personnes a chaviré au large de Chypre du Nord, entraînant la mort d’au moins 7 personnes et laissant 23 disparues. Alors que 237 passagers ont été secourus, des équipes de recherche continuent d'opérer. Les causes du naufrage restent floues, et une enquête est ouverte.

Un grave accident maritime s’est produit ce dimanche 30 août au large de Chypre du Nord. Un ferry transportant 267 personnes, dont 259 passagers et 8 membres d’équipage, a chaviré après avoir quitté le port de Kyrenia, également appelé Girne. Le dernier bilan communiqué fait état d’au moins 7 morts, tandis que 237 personnes ont été secourues et 23 restent recherchées.

Le ferry prend l’eau peu après son départ

Le navire, un ferry de type catamaran exploité par la compagnie Filo Denizcilik, avait quitté Kyrenia vers 12h30 en direction de Taşucu, dans la province turque de Mersin. Peu après son départ, le bateau a commencé à prendre l’eau au large de la côte nord de Chypre. Face à la situation, le capitaine a lancé un appel de détresse. Des moyens de la garde-côtière et des autorités portuaires ont immédiatement été envoyés sur place. Des bateaux de pêche et des embarcations privées ont également participé aux opérations de sauvetage. Selon plusieurs témoignages, certains passagers ont sauté à la mer lorsque la situation est devenue critique. Des images prises sur place montrent également des rescapés équipés de gilets de sauvetage dans l’eau ou réfugiés sur la coque retournée du ferry.

237 rescapés, les recherches se poursuivent pour 23 personnes

Le bilan a rapidement évolué au fil des opérations. Les autorités chypriotes turques ont finalement annoncé que 237 des 267 occupants avaient été retrouvés vivants. Sept personnes sont mortes et 23 autres n’avaient toujours pas été retrouvées dans le dernier bilan disponible dimanche après-midi. Le président chypriote turc Tufan Erhürman a confirmé la poursuite des recherches : « 237 ont été retrouvés vivants. Sept personnes ont perdu la vie. Nous n’avons pas encore pu retrouver 23 personnes. Nos équipes de recherche et de sauvetage travaillent. » Les personnes secourues sont ramenées vers le port de Girne, où des ambulances et des équipes médicales ont été déployées. Les hôpitaux publics et privés de la région ont également été mobilisés pour prendre en charge d’éventuels blessés.

D’importants moyens mobilisés en mer

Plusieurs unités de la garde-côtière, des bateaux civils et un hélicoptère ont été engagés. Les autorités ont installé une cellule de crise afin de coordonner les opérations, avec pour priorité de retrouver les personnes toujours portées disparues. La République de Chypre, qui ne contrôle pas la partie nord de l’île, a par ailleurs indiqué être prête à mettre à disposition des moyens aériens de recherche et de sauvetage si une assistance lui était demandée.

Les causes du naufrage encore à déterminer

Les circonstances exactes de l’accident restent à établir. Le ferry a commencé à prendre l’eau peu après son départ et le capitaine aurait tenté de faire demi-tour avant que le navire ne chavire. Les autorités ont annoncé qu’une enquête déterminerait pourquoi le bateau a été aussi rapidement envahi par l’eau. Le ministre chypriote turc des Travaux publics et des Transports, Erhan Arıklı, a précisé qu’aucune conclusion définitive ne pouvait encore être tirée sur l’origine du sinistre. Les recherches se poursuivent en mer pour retrouver les 23 personnes toujours portées disparues.