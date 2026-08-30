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L’assureur allemand Allianz lorgne le groupe d’assistance AA pour cinq milliards de livres

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L’assureur allemand Allianz lorgne le groupe d’assistance AA pour cinq milliards de livres
L’assureur allemand Allianz lorgne le groupe d’assistance AA pour cinq milliards de livres

Allianz serait en discussions pour racheter AA, le spécialiste britannique du dépannage automobile, pour une somme avoisinant cinq milliards de livres sterling. Les propriétaires du groupe, issus du capital-investissement, auraient engagé des pourparlers avec plusieurs candidats potentiels.

L’assureur allemand Allianz envisagerait de lancer une offre de rachat sur AA, le groupe britannique spécialisé dans l’assistance routière, pour un montant estimé à cinq milliards de livres sterling. La société figure parmi un nombre restreint de parties ayant entamé des discussions avec les conseillers de AA en vue d’une transaction.

Le fonds de capital-investissement EQT serait lui aussi dans la course, selon les mêmes informations. Les actuels propriétaires de AA, également issus du capital-investissement, chercheraient à céder le groupe et auraient sollicité plusieurs acquéreurs potentiels.

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