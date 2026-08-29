Airbus pourrait vendre sa branche spatiale américaine pour accélérer son projet européen

Airbus envisage de vendre sa branche spatiale américaine, notamment l'usine de Merritt Island, pour se recentrer sur une alliance avec Thales et Leonardo. Cette cession vise à créer un acteur européen capable de rivaliser efficacement avec SpaceX. La nouvelle entité pourrait voir le jour en 2027, sous réserve d'approbation réglementaire.

Airbus étudierait la cession de ses activités spatiales aux États-Unis afin de se recentrer sur son alliance avec Thales et Leonardo. Le groupe aurait engagé des discussions préliminaires avec de potentiels acquéreurs pour une branche comprenant l’usine de Merritt Island, en Floride, et les petits satellites de la gamme Arrow.

Le constructeur européen détient entièrement Airbus OneWeb Satellites depuis janvier 2024, après avoir racheté la participation de 50 % d’Eutelsat-OneWeb. Fondée en 2016, cette entreprise a fabriqué plus de 600 satellites de communication en orbite basse pour la première constellation OneWeb. Le montant d’une éventuelle vente pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.

Un champion européen pour concurrencer SpaceX

Cette réflexion intervient après plusieurs années difficiles pour les activités spatiales d’Airbus, notamment dans les satellites de télécommunications. Le groupe avait comptabilisé 1,3 milliard d’euros de charges sur ses programmes spatiaux en 2024, dont 300 millions au quatrième trimestre.

Airbus, Thales et Leonardo préparent parallèlement le regroupement d’une partie de leurs activités afin de créer un acteur spatial européen capable de mieux rivaliser avec SpaceX et la concurrence chinoise. Les trois entreprises ont signé un protocole d’accord en octobre 2025. La nouvelle entité pourrait commencer ses activités en 2027, sous réserve de l’accord des autorités réglementaires européennes.