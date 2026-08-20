Promotions trompeuses : Boohoo sanctionné d’une amende de 2,33 millions d’euros

La Répression des fraudes a condamné Boohoo à une amende de 2,33 millions d'euros pour pratiques promotionnelles trompeuses. L'enquête a révélé des augmentations de prix avant application de remises, induisant en erreur les consommateurs. Cette sanction souligne l'importance pour les commerçants de justifier leurs prix de référence.

La Répression des fraudes a infligé une amende de 2,33 millions d’euros à Boohoo. Le site britannique de vente de vêtements est sanctionné à la suite d’une enquête portant sur ses pratiques promotionnelles en France. L’annonce a été faite jeudi 20 août par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les enquêteurs ont examiné les prix de plusieurs centaines d’articles commercialisés sur la plateforme. Leurs vérifications ont révélé des pratiques considérées comme trompeuses concernant la réalité des réductions affichées aux consommateurs. Les remises annoncées ne correspondaient pas toujours à une baisse effective par rapport au prix réellement pratiqué auparavant.

Des prix augmentés avant l’application des remises

Dans certains cas, Boohoo aurait relevé le prix d’un vêtement avant d’y appliquer une réduction, ce qui permettait de présenter une promotion artificiellement plus importante. La plateforme n’aurait pas non plus systématiquement tenu compte des remises appliquées au cours des périodes précédentes. Ces mécanismes pouvaient donner aux clients l’impression de bénéficier d’une meilleure affaire que celle réellement proposée.

Cette sanction rappelle que les commerçants doivent pouvoir justifier les prix de référence utilisés pour leurs opérations promotionnelles. L’objectif de cette réglementation est de permettre aux consommateurs d’évaluer clairement l’avantage financier annoncé et de comparer les offres. Avec cette amende de plusieurs millions d’euros, les autorités françaises adressent également un avertissement aux grandes plateformes étrangères actives sur le marché national.