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L’usine Volvic programme des visites supplémentaires face à l’afflux estival

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L'usine Volvic programme des visites supplémentaires face à l'afflux estival
L'usine Volvic programme des visites supplémentaires face à l'afflux estival

L’usine d’embouteillage Volvic connaît un succès grandissant auprès du public estival. Face à l’afflux de visiteurs, la direction a programmé des créneaux supplémentaires pour permettre au plus grand nombre de découvrir le site. Chaque année, plusieurs milliers de curieux franchissent les portes de cette installation industrielle située au cœur du Puy-de-Dôme.

Un parcours immersif prisé des familles

Le parcours proposé mêle technologie et pédagogie. Les visiteurs assistent à une immersion virtuelle avant d’observer les chaînes d’embouteillage en fonctionnement. L’ensemble du processus industriel se dévoile sous leurs yeux : fabrication des bouteilles, remplissage de l’eau minérale naturelle, conditionnement en packs et préparation des expéditions. Cette transparence séduit un public varié, des familles aux amateurs de savoir-faire industriel.

L’engouement ne faiblit pas malgré la chaleur estivale. Les réservations se multiplient et contraignent l’usine à adapter son calendrier. Cette attractivité témoigne d’un intérêt renouvelé pour les circuits courts et la traçabilité des produits de consommation courante.

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