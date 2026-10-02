ElevenLabs double sa valorisation à 22 milliards de dollars, portée par l’essor de ses agents vocaux

ElevenLabs voit sa valorisation grimper à 22 milliards de dollars, doublant ainsi son évaluation de février 2026, grâce à une offre secondaire de rachat d'actions de 300 millions de dollars. La société, qui gère plus de 15 millions de conversations hebdomadaires, ambitionne de se préparer à une introduction en Bourse dans les prochaines années.

ElevenLabs franchit un nouveau cap spectaculaire. La société britannique spécialisée dans l’intelligence artificielle vocale vient de conclure une offre de rachat d’actions de salariés de 300 millions de dollars, opération qui valorise désormais l’entreprise à 22 milliards de dollars. Ce niveau représente le double de sa valorisation de février 2026, lorsque la start-up avait levé 500 millions de dollars en série D sur une base de 11 milliards. L’opération a été menée par Wellington Management et T. Rowe Price.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle levée de fonds classique injectant 300 millions de dollars dans la société, mais d’une transaction secondaire permettant à certains salariés de céder une partie de leurs titres. Ce type d’opération permet à l’entreprise de donner de la liquidité à ses équipes sans attendre une introduction en Bourse ou un rachat. ElevenLabs figure désormais parmi les sociétés d’intelligence artificielle les mieux valorisées au monde hors de Chine.

Une croissance alimentée par les agents conversationnels

La progression de la valorisation repose notamment sur l’accélération de l’activité liée aux agents vocaux. ElevenLabs indique que ses agents d’intelligence artificielle gèrent désormais plus de 15 millions de conversations par semaine, soit environ trois fois plus qu’en février. Ces outils sont utilisés dans le service client, les ventes, le commerce conversationnel ou encore les services internes des entreprises.

La société revendique également une croissance financière particulièrement rapide. ElevenLabs avait terminé 2025 avec plus de 330 millions de dollars de revenus récurrents annuels, avant d’annoncer au printemps 2026 avoir dépassé 500 millions de dollars d’ARR. Les entreprises représenteraient désormais une part croissante de son activité, grâce à des clients comme Deutsche Telekom, Revolut, Stripe ou encore Klarna.

Plus de 800 salariés dans une vingtaine de pays

Fondée en 2022 par Mati Staniszewski et Piotr Dąbkowski, ElevenLabs a connu une ascension particulièrement rapide. Sa toute première levée avait été réalisée sur une valorisation de seulement 9 millions de dollars. Quatre ans plus tard, l’entreprise emploie désormais plus de 800 personnes réparties dans une vingtaine de pays, avec des équipes notamment à Londres, New York, San Francisco, Varsovie, Paris, Tokyo, Séoul ou São Paulo.

ElevenLabs s’est d’abord fait connaître grâce à ses technologies de synthèse et de clonage vocal, capables de produire des voix artificielles particulièrement réalistes. L’entreprise élargit désormais son positionnement avec une plateforme complète d’interactions vocales, des outils de doublage, de création sonore et des agents conversationnels capables d’interagir avec les systèmes internes des entreprises.

De nouveaux modèles et une ambition d’introduction en Bourse

Fin septembre, ElevenLabs a également dévoilé Eleven v4 et Eleven v4 Turbo, deux nouvelles générations de modèles Text-to-Speech mettant l’accent sur l’expressivité, la vitesse de réponse et la qualité du clonage vocal. Ces modèles doivent alimenter à la fois ElevenAgents, ElevenCreative et les services proposés via l’API de l’entreprise.

L’entreprise prépare désormais une nouvelle phase de croissance. Son directeur général Mati Staniszewski a indiqué vouloir rendre ElevenLabs prête pour une éventuelle introduction en Bourse dans les deux à deux ans et demi. Avec une valorisation passée de 9 millions de dollars en 2022 à 22 milliards en 2026, la start-up illustre l’engouement actuel des investisseurs pour l’IA vocale et surtout pour les agents capables de gérer directement des millions d’interactions avec des clients.