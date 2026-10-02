France Télévisions, encore une tâche pour le service public... Le journaliste chargé de suivre Mélenchon et LFI était un militant du Front de gauche

Le journaliste de France Télévisions chargé notamment de suivre La France insoumise et l’aile gauche a-t-il lui-même eu un passé militant dans la mouvance de Jean-Luc Mélenchon ? L’Infiltré affirme que Julien Cholin, journaliste politique travaillant notamment pour franceinfo et le JT de 20h de France 2, est un « ancien mélenchoniste ».

Un document public datant de 2011 fait apparaître un « Julien Cholin » présenté noir sur blanc comme « Militant Syndical / Front de Gauche – PARIS (75) ». L’Infiltré assure qu’il s’agit du journaliste aujourd’hui chargé de suivre LFI pour France Télévisions.

« Militant syndical / Front de Gauche »

La mention apparaît dans la liste des signataires du comité de soutien pour la survie du service public de radiothérapie de l’hôpital de Lagny-Marne-la-Vallée. Au milieu de plusieurs élus, militants et responsables locaux figure le nom de Julien Cholin, accompagné de la présentation : « Militant Syndical / Front de Gauche – PARIS (75) ».

À l’époque, en 2011, La France insoumise n’existe pas encore. Jean-Luc Mélenchon a fondé le Parti de gauche en 2008 et celui-ci participe au Front de gauche, coalition lancée avec notamment le Parti communiste français. La qualification d’« ancien mélenchoniste » employée par L’Infiltré renvoie donc à cette période politique.

La formulation exacte du document reste toutefois celle de « militant syndical / Front de Gauche ». Le document ne précise pas à quel parti membre de la coalition Julien Cholin aurait appartenu, ni la durée de cet engagement.

Aujourd’hui « au marquage de l’aile gauche »

Julien Cholin travaille désormais au service politique de France Télévisions. Sur sa présentation publique, il se décrit avec cette formule : « Petit reporter politique @le20hfrancetele @franceinfo. Au marquage de l’aile gauche. »

Le journaliste couvre régulièrement La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et plus largement les formations situées à gauche de l’échiquier politique. En août 2026, il suit ainsi les Amfis, les universités d’été de LFI à Châteauneuf-sur-Isère. Il rend compte du meeting de Jean-Luc Mélenchon et des discussions politiques entre les insoumis et les écologistes dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.

France Télévisions le crédite également sur des reportages du 20h de France 2 et dans différents formats de la rédaction.

L’Infiltré parle d’un « ancien mélenchoniste »

C’est L’Infiltré qui relance aujourd’hui le sujet en publiant cette affirmation très directe : « Le journaliste, Julien Cholin, chargé de suivre La France insoumise pour France Télévisions et le JT de 20h de “la Deux”, est lui-même un ancien mélenchoniste. »

La publication met ainsi en parallèle le passé militant attribué au journaliste et sa fonction actuelle au sein du service politique de France Télévisions. Le sujet touche directement à une question régulièrement débattue autour de l’audiovisuel public : celle de la distance entre les journalistes politiques et les personnalités ou formations qu’ils sont chargés de couvrir.

Cette question avait notamment occupé une partie des auditions de la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public. Léa Salamé avait ainsi assuré qu’elle quitterait immédiatement le 20h de France 2 si son compagnon Raphaël Glucksmann devenait candidat à l’élection présidentielle.

Elle a depuis effectivement quitté la présentation du journal après l’entrée de Raphaël Glucksmann dans la course à l’Élysée, expliquant vouloir préserver sa rédaction et la crédibilité du JT. Elle a indiqué en septembre qu’elle souhaitait retrouver le 20h lorsque Raphaël Glucksmann ne serait plus candidat.

Un passé militant qui interroge la neutralité revendiquée par France Télévisions

Cette révélation tombe alors que les rapports entre La France insoumise et les médias restent régulièrement scrutés. À l’été 2025, le refus de LFI d’accréditer Olivier Pérou, journaliste du Monde et coauteur de La Meute, avait notamment provoqué la protestation de nombreuses rédactions.

Le passé militant attribué à Julien Cholin ne suffit évidemment pas à démontrer que son travail actuel serait favorable à La France insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon. Mais pour France Télévisions, le sujet est loin d’être anodin. Le groupe affirme lui-même que son information doit être « exacte, équilibrée, complète et impartiale » et que ses collaborateurs doivent éviter les situations de conflit d’intérêts liées notamment à leurs engagements politiques.

Qu’un journaliste autrefois présenté comme militant du Front de gauche soit aujourd’hui précisément chargé de suivre LFI et l’aile gauche constitue donc un élément qui mérite, au minimum, une totale transparence de la part du service public ; 15 ans ont passé, mais au regard des exigences de neutralité et d’impartialité que France Télévisions revendique pour ses propres rédactions, ce parcours passé ne peut pas être considéré comme une information totalement indifférente.