Mask Singer: TF1 change presque tout son jury, Michaël Youn entouré d’Arnaud Ducret, Constance Gay et Élodie Poux

Pour sa dixième saison, Mask Singer change presque entièrement son jury. Michaël Youn reste, tandis qu'Arnaud Ducret, Constance Gay et Élodie Poux rejoignent l'équipe. Ce renouvellement important coïncide avec le départ de Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier, marquant ainsi une nouvelle étape pour le programme de TF1.

Mask Singer va renouveler son équipe d’enquêteurs pour sa dixième saison. TF1 a officialisé ce mercredi le nouveau quatuor qui accompagnera Camille Combal : Michaël Youn conserve son fauteuil, tandis qu’Arnaud Ducret et Constance Gay arrivent dans l’émission et qu’Élodie Poux fait son retour. Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier quittent donc tous les trois le panel.

Michaël Youn, seul rescapé du précédent quatuor

Le renouvellement est particulièrement important puisque Michaël Youn est le seul enquêteur de la précédente saison à rempiler. Kev Adams, présent depuis les débuts de Mask Singer en France, ne participera ainsi pas à cette dixième édition. Chantal Ladesou et Laurent Ruquier ne seront pas davantage de la partie.

Ce changement marque une nouvelle étape pour le divertissement de TF1, dont les enquêteurs doivent tenter d’identifier les célébrités dissimulées sous les costumes à partir de leur voix et des indices dévoilés au fil des émissions.

Michaël Youn devient ainsi le visage le plus expérimenté du nouveau quatuor. L’ancien animateur du Morning Live avait déjà participé aux deux précédentes saisons du programme.

Élodie Poux fait son retour dans Mask Singer

Élodie Poux connaît elle aussi très bien l’émission. L’humoriste avait occupé un fauteuil d’enquêtrice lors de la saison 7 avant de quitter le programme la saison suivante. Elle retrouve désormais Michaël Youn pour cette dixième édition.

Deux nouveaux enquêteurs permanents complètent l’équipe : Arnaud Ducret et Constance Gay. Leur arrivée n’est toutefois pas une découverte totale de l’univers de Mask Singer. Tous les deux ont déjà participé au programme en qualité d’enquêteurs invités.

Arnaud Ducret s’était ainsi glissé dans le costume du Burger lors de la saison 7. Le comédien, également habitué des programmes de TF1, a notamment joué dans la série Mercato et participe régulièrement à Vendredi tout est permis.

Constance Gay retrouve Michaël Youn

Constance Gay avait de son côté participé à la saison 8 sous le costume de Lady Saucisse, dans le rôle d’enquêtrice invitée. Les téléspectateurs de TF1 la connaissent également pour Flashback, série dans laquelle elle partage l’affiche avec Michaël Youn, ainsi que pour L’Été 36.

Les deux comédiens vont donc se retrouver dans un tout autre exercice. Aux côtés d’Élodie Poux et Michaël Youn, Constance Gay devra cette fois mener l’enquête pendant toute la saison.

TF1 présente cette nouvelle équipe comme « un quatuor au top qui promet de l’enquête, de l’humour, de la taquinerie, de la connivence », et annonce également de nouveaux costumes ainsi que des surprises pour cette saison anniversaire.

Le tournage démarre dans les prochains jours

Camille Combal reste aux commandes de Mask Singer. Le tournage de cette dixième saison doit débuter dans les prochains jours, avant une diffusion ultérieure sur TF1 et TF1+.

Ce renouvellement intervient après plusieurs changements successifs parmi les enquêteurs du programme. La télévision française connaît régulièrement d’importants mouvements de casting et de programmation⁠, tandis que TF1 poursuit le renouvellement de ses grands divertissements⁠.

Pour la première fois, les téléspectateurs de Mask Singer découvriront donc une saison sans Kev Adams parmi les enquêteurs. Michaël Youn assurera la continuité, entouré d’Élodie Poux, Arnaud Ducret et Constance Gay : un quatuor désormais officiellement constitué avant le lancement du tournage.