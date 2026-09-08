Star Academy : Mosimann devient directeur, 18 ans après sa victoire dans l’émission

La boucle est bouclée pour Mosimann. Dix-huit ans après avoir remporté la Star Academy, le DJ et producteur franco-suisse va prendre la direction du château de Dammarie-les-Lys. Il succède à Michael Goldman, qui quitte l’émission après quatre saisons à la tête du télé-crochet de TF1.

Mosimann a officialisé sa nomination lundi 7 septembre sur le plateau de Quotidien, sur TMC. La nouvelle saison de la Star Academy débutera le samedi 10 octobre 2026 sur TF1, toujours avec Nikos Aliagas à la présentation.

Mosimann succède à Michael Goldman

Le changement est important pour le programme. Michael Goldman occupait le fauteuil de directeur depuis le retour de la Star Academy en 2022. Après quatre promotions, il a décidé de ne pas poursuivre l’aventure.

Son départ avait ouvert les spéculations sur son successeur. Laurent Ruquier avait notamment confié qu’il se verrait bien un jour diriger la Star Academy, tout en précisant que son emploi du temps l’empêchait d’occuper le poste cette saison.

TF1 a finalement choisi un ancien élève, et pas n’importe lequel : le vainqueur de la saison 7.

De candidat à directeur du château

Mosimann connaît parfaitement la maison. En 2007, encore connu sous le nom de Quentin Mosimann, il intègre la septième saison de la Star Academy. Il remporte la finale le 15 février 2008, au lendemain de ses 20 ans, face à Mathieu Edward.

Dix-huit ans plus tard, il revient donc dans une position totalement différente : celle de l’homme chargé d’encadrer les nouveaux élèves et de diriger l’école dans laquelle sa propre carrière a décollé.

Sur le plateau de Quotidien, Mosimann a expliqué avoir longuement réfléchi avant d’accepter. « J’ai beaucoup réfléchi », a-t-il confié, estimant que « c’était le moment de boucler la boucle ».

L’artiste a également rappelé ce que l’émission lui avait apporté : « Je suis arrivé avec des rêves, et je suis reparti avec un métier. »

Une véritable carrière construite après la Star Academy

Le choix de Mosimann ne repose cependant pas uniquement sur son statut d’ancien gagnant. Depuis sa victoire, le Franco-Suisse a construit une carrière essentiellement tournée vers la production et la musique électronique.

DJ, compositeur, arrangeur et producteur, il s’est notamment imposé dans l’univers électro et a travaillé avec plusieurs artistes français. Il a composé et arrangé une grande partie de Mesdames, l’album de Grand Corps Malade sorti en 2020, et a également collaboré avec Slimane ou Patrick Bruel.

Il a par ailleurs été coach dans The Voice Belgique et connaît déjà les mécanismes d’accompagnement de jeunes artistes.

Mosimann n’avait surtout jamais complètement quitté l’univers de la Star Academy. Lors du retour de l’émission en 2022, il avait notamment participé à la production musicale de la nouvelle génération du programme.

Une Star Academy largement renouvelée

Son arrivée intervient alors que TF1 prépare une importante évolution de l’équipe pédagogique. Michael Goldman n’est pas le seul visage installé depuis le retour du programme à quitter le château. Marlène Schaff et Lucie Bernardoni ont également annoncé qu’elles ne participeraient pas à cette nouvelle saison. Le corps professoral entourant Mosimann doit donc être en partie renouvelé.

Le nouveau directeur retrouvera en revanche un visage historique du programme : Nikos Aliagas. L’animateur avait récemment laissé entendre qu’il connaissait déjà l’identité du successeur de Michael Goldman, décrivant un homme « très concerné par la musique » et qui « connaît bien l’émission ». Les indices menaient effectivement directement à Mosimann.

Le retour au château, 18 ans après

Le symbole est particulièrement fort. Mosimann avait franchi les portes du château de Dammarie-les-Lys comme candidat en 2007. Il y revient en 2026 comme directeur.

Il devra désormais accompagner ceux qui occupent la place qui était la sienne il y a près de deux décennies, alors que les anciens candidats de la Star Academy tentent chaque année de transformer leur exposition télévisée en véritable carrière musicale.

Après Anisha Jo, Pierre Garnier, Marine et Ambre, la promotion 2026 tentera à son tour de décrocher la victoire. Pour la première fois depuis le retour du programme sur TF1, ce ne sera plus Michael Goldman qui les accueillera à la direction de l’école, mais un ancien élève devenu, dix-huit ans après son sacre, le nouveau patron de la Star Academy.