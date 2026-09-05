Plagiat ? L’Équipe lance «Téléfoot, L’After» et copie sans gêne «L’After Foot» de RMC. Gilbert Brisbois hallucine

À la veille du lancement de Téléfoot, L’After sur la chaîne L’Équipe, difficile de ne pas être frappé par le choix du nom. « L’After » est depuis 20 ans indissociable de l’After Foot de RMC, émission devenue une véritable marque dans le paysage médiatique du football français. En découvrant une publicité de L’Équipe pour son nouveau programme, Gilbert Brisbois, présentateur historique de l’After Foot, n’a d’ailleurs pas caché sa stupéfaction : « Bonjour @lequipe, vous êtes sérieux ? 😂 »

La formule retenue par L’Équipe ressemble à s’y méprendre à une appropriation de l’identité installée par son concurrent. Même mot central, même univers éditorial, même promesse de commentaires et de débats autour du football : si Gilbert Brisbois n’emploie pas lui-même le mot « plagiat », la ressemblance est suffisamment frappante pour que la question se pose très sérieusement.

Juridiquement, seul un éventuel litige permettrait évidemment de déterminer s’il existe une atteinte à une marque ou à des droits protégés. Mais éditorialement, la reprise est difficile à présenter comme une simple coïncidence. Le mot « after » existe dans le langage courant, certes. Dans les médias sportifs français, associé à une émission de débats sur le football, il renvoie depuis deux décennies à un programme bien identifié, celui de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo.

Le nouveau programme, fruit du partenariat conclu entre TF1 et L’Équipe⁠, sera lui lancé ce dimanche à 11h55, juste après Téléfoot sur TF1. Il sera présenté par Grégoire Margotton et réunira notamment Bixente Lizarazu, Séverine Parlakou, Giovanni Castaldi, Virginie Sainsily et Thomas Mekhiche.

20 ans que l’«After» existe sur RMC

C’est ce qui rend le choix de L’Équipe particulièrement étonnant. L’After Foot n’est pas une émission apparue récemment : elle a été créée sur RMC en 2006 et fête donc cette année ses 20 ans.

Gilbert Brisbois en est l’une des figures historiques, notamment aux côtés de Daniel Riolo. En deux décennies, le nom s’est imposé au point que l’émission est communément appelée simplement « l’After » par ses animateurs, ses auditeurs et les amateurs de football.

RMC a même poussé cette identité beaucoup plus loin en lançant en avril 2025 After Foot TV, une chaîne entièrement consacrée à l’univers de l’émission⁠.

L’Équipe ne reprend donc pas seulement un terme générique perdu au milieu d’un titre. Elle place « L’After » au cœur du nom et du logo d’un nouveau rendez-vous… consacré lui aussi au football et au débat.

Les deux programmes ne sont évidemment pas diffusés au même horaire et leur construction diffère. Téléfoot, L’After est conçu comme le prolongement de Téléfoot, immédiatement après l’émission historique de TF1. L’After Foot de RMC reste principalement associé aux soirées et aux débriefings suivant les rencontres.

Mais cette différence d’horaire ne change rien à l’étonnante proximité des identités. Un « After » consacré au football, reposant sur des consultants et des journalistes qui commentent et débattent de l’actualité du ballon rond : c’est exactement le territoire éditorial occupé et identifié par RMC depuis 2006. Et visuellement, L’Équipe ne cherche même pas à rendre le mot secondaire. Sur sa publicité, « L’AFTER » apparaît en lettres gigantesques juste sous « TELEFOOT », au centre du logo. Le résultat donne forcément l’impression d’une copie assumée d’un concept lexical déjà extrêmement identifié chez un concurrent.

Il ne s’agit d’ailleurs ni d’une accroche publicitaire ponctuelle ni d’un titre provisoire. Téléfoot, L’After est bien le nom officiellement retenu par TF1 et L’Équipe.

Vincent Broussard, directeur de la chaîne L’Équipe, a récemment détaillé le projet : « Il s’appellera Téléfoot, L’After, sera produit par TF1 et diffusé sur la chaîne L’Équipe à partir du 6 septembre, à 11h55 ».

Il présente le programme comme « une sorte de spin-off de l’émission originale », consacré au débat et bénéficiant notamment des images de Ligue 1 et de l’équipe de France.

Le projet avait déjà été dévoilé cet été lorsque L’Équipe avait présenté sa nouvelle grille et l’arrivée de ⁠Téléfoot⁠. Le magazine historique de TF1, dont l’avenir avait un temps semblé compromis⁠, bénéficie finalement d’une extension sur la chaîne L’Équipe.

Une inspiration qui va beaucoup trop loin

Que TF1 souhaite prolonger Téléfoot avec une émission de débats n’a évidemment rien de problématique. Le football est commenté et débriefé sur toutes les chaînes sportives. C’est le choix de baptiser précisément ce programme « L’After » qui pose question.

Car dans le paysage audiovisuel français, RMC a consacré 20 ans à construire cette appellation autour du football. Le groupe l’a déclinée à la radio, sur les réseaux sociaux, en podcast et désormais avec After Foot TV⁠. Et voilà qu’un concurrent lance à son tour un rendez-vous football baptisé L’After.

On peut parler d’inspiration. Mais à ce niveau de proximité, le mot « plagiat » paraît difficile à éviter sur le terrain éditorial, sans préjuger naturellement de ce que serait une éventuelle qualification juridique. Gilbert Brisbois, lui, n’a pas eu besoin de développer une longue démonstration. Une photo, une phrase et un emoji ont suffi.

À quelques heures de la première de Téléfoot, L’After, la question risque désormais de coller au nouveau programme : comment L’Équipe et TF1 ont-ils pu retenir un nom aussi directement associé depuis 20 ans à l’une des émissions de football les plus identifiées de RMC ?