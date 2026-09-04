«Fais bien ton travail de tapin pour Macron»: une membre de l’Arcom porte plainte, plusieurs personnalités ont reçu des lettres similaires

Laurence Pécaut-Rivolier, membre de l'Arcom, dépose plainte après avoir reçu une lettre anonyme insultante à son domicile. Ce courrier, partagé par plusieurs personnalités, soulève des inquiétudes sur une vague de lettres similaires envoyées à des élus et journalistes. L'enquête explore la possibilité d'un même expéditeur derrière ces messages.

Laurence Pécaut-Rivolier, magistrate et membre du collège de l’Arcom, a déposé plainte à Paris après avoir reçu à son domicile une lettre anonyme particulièrement insultante. Le courrier présente plusieurs similitudes avec d’autres lettres reçues ces deux dernières années par des journalistes, des élus, des magistrats ou encore des avocats. Parmi les personnalités déjà visées figurent Karim Rissouli, Sonia Devillers, Nassira El Moaddem et le député LFI Aly Diouara.

Une lettre reçue directement à son domicile

Laurence Pécaut-Rivolier a découvert la lettre à son retour de vacances, au début du mois d’août. Le courrier avait été envoyé dans la ville où elle réside et non au siège de l’Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Écrite à la main, en lettres capitales et au stylo noir, la missive contient notamment cette phrase adressée à la magistrate : « Fais bien ton travail de tapin pour Macron ». L’institution est de son côté qualifiée de « ramassis de parasites de la République ».

Membre du collège de l’Arcom depuis janvier 2022, Laurence Pécaut-Rivolier est également conseillère à la Cour de cassation. Elle préside actuellement le groupe de travail chargé de la protection des publics et de la diversité de la société française au sein du régulateur.

« Une intrusion dans mon intimité »

Le fait que le courrier soit arrivé chez elle a particulièrement marqué Laurence Pécaut-Rivolier. La magistrate explique que les insultes et les menaces visant l’Arcom ne sont malheureusement pas inhabituelles, mais que la réception d’un tel message à une adresse personnelle lui a donné le sentiment qu’une limite supplémentaire avait été franchie.

Elle a décrit cette réception comme « une intrusion dans mon intimité, un peu comme un cambriolage ». La magistrate s’interroge notamment sur les démarches effectuées par l’expéditeur pour retrouver son lieu de résidence et lui adresser personnellement la lettre.

Laurence Pécaut-Rivolier a finalement déposé plainte mercredi 2 septembre dans un commissariat parisien. L’Arcom a également engagé une procédure distincte après la réception de ce courrier visant l’une des membres de son collège.

Karim Rissouli et Nassira El Moaddem déjà destinataires de courriers très proches

Après avoir rendu public le message reçu, Laurence Pécaut-Rivolier a été contactée par plusieurs personnes affirmant avoir été confrontées à des faits comparables : journalistes, députés, conseillers municipaux, magistrats ou avocats.

Les rapprochements effectués entre plusieurs de ces courriers montrent des caractéristiques communes : une écriture manuscrite en majuscules, l’utilisation d’un stylo noir et des enveloppes présentant des ressemblances. Plusieurs lettres ont également été expédiées depuis le même bureau de poste.

En juin 2024, le journaliste Karim Rissouli avait ainsi révélé avoir reçu directement chez lui une lettre anonyme contenant des propos racistes. Le courrier avait été envoyé peu après les élections européennes et faisait notamment référence au vote en faveur du Rassemblement national.

À la même période, Nassira El Moaddem avait elle aussi reçu un courrier présentant des ressemblances avec celui adressé à Karim Rissouli. La journaliste d’Arrêt sur Images avait alors relevé publiquement la proximité de l’écriture et de l’enveloppe.

Sonia Devillers et Aly Diouara également concernés

Quelques mois plus tard, Sonia Devillers avait raconté avoir reçu pour la première fois en vingt ans de carrière une lettre menaçante directement à son domicile. La journaliste de France Inter avait été la cible d’une importante vague d’insultes après une interview particulièrement tendue de Marion Maréchal, diffusée en mai 2024.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Aly Diouara figure lui aussi parmi les destinataires identifiés de courriers comparables. L’élu avait déjà porté plainte en 2024 pour cyberharcèlement et menaces de mort après une série de messages haineux reçus dans les semaines ayant suivi son élection à l’Assemblée nationale.

Nassira El Moaddem veut s’associer à la plainte

Face aux ressemblances entre les différents courriers, Nassira El Moaddem a annoncé son intention de s’associer à la plainte déposée par Laurence Pécaut-Rivolier. La journaliste avait déjà engagé cette année une autre procédure après des menaces présumées dans un dossier sans lien établi avec ces lettres anonymes.

Les nombreuses ressemblances constatées entre les missives conduisent désormais à examiner l’hypothèse d’un même expéditeur, parfois qualifié de « corbeau ». Aucun élément rendu public ne permet cependant, pour l’heure, de confirmer que toutes ces lettres ont été écrites par une seule personne. L’identification de leur auteur ou de leurs auteurs appartient désormais aux enquêteurs.