Amine Elbahi (chroniqueur CNEWS) saisit l’Arcom contre CNews et assume publiquement sa démarche

Le chroniqueur de CNews Amine Elbahi a confirmé ce mardi avoir saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) après les révélations de Mediapart concernant plusieurs signalements visant sa propre chaîne. Une situation rare dans le paysage audiovisuel français, qui intervient sur fond de polémique autour de l’émission « 100 % Frontières » et de son directeur, Erik Tegnér.

Dans un message publié sur X, Amine Elbahi explique avoir « pris ses responsabilités » afin que l’Arcom examine les conséquences des « nouveaux éléments d’informations relatifs à la situation politique d’Erik Tegnér » au regard des règles d’équité du temps de parole et du respect du pluralisme. Il fait notamment référence à un article de Splann identifiant Erik Tegnér comme membre du parti Identité-Libertés de Marion Maréchal.

Le chroniqueur affirme qu’« en démocratie, chacun est libre de ses engagements politiques », mais estime que cette liberté implique également « d’assumer pleinement ses opinions et de ne pas avancer masqué ». Selon lui, à l’approche de la campagne présidentielle de 2027, « la qualité, la loyauté et la transparence du débat public » doivent demeurer des exigences fondamentales pour tous les acteurs médiatiques et politiques.

Conscient des conséquences que cette démarche pourrait avoir sur sa situation personnelle et professionnelle, Amine Elbahi assure néanmoins que « l’exigence de vérité et de sincérité dans le débat public » prime sur toute autre considération. Une prise de position qui intervient alors que des tensions étaient apparues ces dernières semaines autour de l’émission « 100 % Frontières » et de certains de ses intervenants.