Karine Le Marchand au cœur d’une «guerre des voisins» près d’Aix : fête bruyante, intrusion présumée et menace de couper l’électricité

Karine Le Marchand se retrouve au cœur d’un conflit de voisinage après une fête d'anniversaire bruyante près d’Aix. Des riverains critiquent les nuisances sonores, tandis qu'elle affirme qu'un homme a pénétré chez elle pour menacer de couper l’électricité. Les versions divergent, attisant les tensions entre l'animatrice et son voisinage.

Une fête d’anniversaire organisée par Karine Le Marchand dans sa propriété près d’Aix-en-Provence a tourné au conflit de voisinage. L’animatrice de M6, qui célébrait ses 58 ans le 16 août au Domaine des Belles Âmes, affirme qu’un homme est entré dans sa propriété pendant la soirée et aurait menacé de couper l’électricité si la musique continuait après 22 heures. Plusieurs riverains donnent de leur côté une version différente et dénoncent des nuisances sonores importantes. Karine Le Marchand, elle, assume avoir organisé une fête et considère les reproches disproportionnés. La présentatrice, qui vient de prolonger son contrat avec M6 jusqu’en 2029, a finalement raconté publiquement l’incident sur ses réseaux sociaux, avec des mots particulièrement directs.

Une fête d’anniversaire qui agace une partie du voisinage

Le 16 août, Karine Le Marchand avait réuni plusieurs proches dans sa propriété provençale pour célébrer son anniversaire. Un DJ avait été installé pour assurer la musique et certains voisins avaient également été conviés à la soirée. Selon l’un des riverains, le problème aurait commencé dès le début de soirée. Il affirme que le Domaine des Belles Âmes n’est pas isolé et que plusieurs habitations se trouvent à proximité. D’après son récit, la musique aurait été diffusée très fortement à partir d’environ 20 heures.

Le voisin assure que plusieurs habitants ont été gênés et que certains auraient tenté de contacter la police. Il affirme qu’« au moins trois personnes ont appelé la police », tout en précisant qu’à sa connaissance aucun équipage ne s’est déplacé. Deux ou trois riverains se seraient également présentés devant l’entrée de la propriété.Karine Le Marchand livre une chronologie sensiblement différente. Elle assure avoir organisé une seule grande fête dans l’année et affirme que celle-ci a commencé à 19h30 pour se terminer à 23h30.

Karine Le Marchand affirme qu’un homme est entré jusque dans sa cuisine

L’incident le plus sérieux se serait produit peu avant 21 heures. Karine Le Marchand raconte que son garde du corps l’aurait alertée de la présence d’une personne à l’intérieur même de son habitation. « Il est 20h57 quand tout d’un coup, mon garde du corps me dit : “Il y a une personne dans ta cuisine.” » L’animatrice évoque alors une « effraction » et affirme que l’homme présent sur place aurait déclaré : « Moi je suis électricien, s’il y a du bruit à 22h, je vous coupe l’électricité. »

La qualification d’« effraction » est cependant contestée par un voisin. Selon lui, l’homme, présenté comme un retraité d’environ 70 ans, serait simplement passé par un portail resté ouvert afin de demander que la musique soit baissée. Il conteste donc l’idée d’une entrée forcée dans la propriété. Les deux versions divergent ainsi sur un point central : Karine Le Marchand considère que cet homme n’avait rien à faire à l’intérieur de sa propriété, tandis que des riverains expliquent qu’il souhaitait uniquement faire cesser les nuisances.

« Si quelqu’un veut dormir les fenêtres ouvertes, ce n’est pas mon problème »

Après l’incident, Karine Le Marchand n’a pas caché son agacement. La présentatrice de L’amour est dans le pré, dont la 21e saison est actuellement diffusée sur M6, estime que le bruit occasionné par une fête annuelle ne justifie pas une telle réaction. Elle a notamment expliqué : « Si le type qui habite par là-bas, dans la vallée très lointaine, a de mauvais vitrages ou veut dormir les fenêtres ouvertes et entendre un petit peu de bruit, ça n’est pas mon problème. »

L’animatrice insiste également sur l’absence, selon elle, de constat officiel dressé pendant la soirée : « Il n’y a pas eu de PV, je n’ai pas eu de constat, je n’ai pas eu d’appel. Je ne vois pas en quoi faire une soirée par an fait de moi une personne mauvaise qui n’a pas de valeur. » Karine Le Marchand assure donc qu’aucune intervention officielle n’est venue constater un tapage pendant la fête.

« Je vais le choper celui-là »

L’animatrice est allée encore plus loin lorsqu’elle a évoqué le voisin qu’elle accuse d’être entré chez elle. Présentant l’homme comme un ancien électricien désormais retraité, elle a lancé : « Je pense qu’on peut le retrouver : un ancien électricien à la retraite qui habite là, je vais le choper celui-là. » Elle a également prévenu qu’une nouvelle plainte déposée contre elle lors de sa prochaine fête annuelle pourrait entraîner une réponse de sa part : « Que le voisin commence à préparer sa plainte pour l’année prochaine le 16 août, parce qu’il y a de fortes chances que j’en fasse une. »

Les voisins évoquent aussi des nuisances plus régulières

Le différend ne porterait toutefois pas uniquement sur l’anniversaire du 16 août. Un riverain affirme que la propriété accueille régulièrement des activités, notamment des retraites de yoga, et que certaines d’entre elles seraient également accompagnées de musique.

« Tous les week-ends, elle organise des retraites de yoga et les week-ends où ils n’ont pas de casques, il y a de la musique sur des enceintes », affirme ce voisin, qui estime que la position de la propriété sur les hauteurs favoriserait la propagation du son dans la vallée. Cette affirmation émane du voisinage et n’a pas fait l’objet d’un constat officiel rendu public.

Karine Le Marchand présente depuis plusieurs années le Domaine des Belles Âmes comme un lieu consacré notamment au bien-être et au ressourcement. L’animatrice partage son temps entre ses activités personnelles et une présence toujours très importante sur M6, où elle accompagne cette saison encore les candidats de L’amour est dans le pré.

Deux versions totalement opposées de la soirée

D’un côté, plusieurs voisins décrivent donc une soirée suffisamment bruyante pour susciter des appels à la police et le déplacement de riverains jusqu’au portail. De l’autre, Karine Le Marchand revendique le droit d’organiser une fête annuelle, souligne qu’aucun procès-verbal n’a été dressé et accuse surtout un homme d’avoir franchi les limites de sa propriété pour venir jusque dans sa maison.

La querelle est désormais devenue publique après les déclarations très offensives de l’animatrice sur Instagram. Une nouvelle polémique pour Karine Le Marchand, déjà habituée à répondre directement lorsqu’elle se retrouve au centre de critiques. Une chose est certaine : après son anniversaire du 16 août, l’ambiance est nettement moins festive entre la présentatrice et une partie de son voisinage.