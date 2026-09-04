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Pouvoir d’achat : Thomas Ménagé (RN) veut baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur l’énergie

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Pouvoir d’achat : Thomas Ménagé (RN) veut baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur l’énergie
Pouvoir d’achat : Thomas Ménagé (RN) veut baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur l’énergie

Invité ce jeudi du Grand Forum sur BFMTV, Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du Rassemblement national, a défendu la stratégie économique du RN. Il propose notamment de réduire fortement la TVA sur l’énergie et de permettre aux entreprises d’augmenter certains salaires sans charges patronales supplémentaires.

Pour Thomas Ménagé, la priorité doit être de relancer la création de richesse plutôt que de se limiter au partage de celle qui existe déjà. « On se demande souvent comment partager le gâteau, mais celui-ci devient de plus en plus petit », a-t-il estimé, appelant à « agrandir le gâteau » pour améliorer durablement le niveau de vie.

Le député RN considère notamment que le coût du travail reste trop élevé en France et pénalise la compétitivité des entreprises. Son parti propose donc de permettre aux employeurs d’augmenter jusqu’à 10 % les salaires allant jusqu’à trois fois le Smic, sans charges patronales supplémentaires pendant une période de cinq ans.

Agir à la fois sur les salaires et sur les prix

Thomas Ménagé estime cependant qu’une hausse des rémunérations ne suffira pas si les dépenses contraintes continuent d’augmenter. « Les gens se soucient avant tout de savoir combien ils gagnent en fin de mois », explique-t-il, mais aussi de ce qu’ils peuvent réellement acheter avec leur salaire.

Le RN veut donc agir simultanément sur les prix, notamment ceux de l’énergie. Thomas Ménagé défend une baisse de la TVA de 20 % à 5,5 % sur certains produits énergétiques, afin de réduire directement les factures des ménages. Il cite notamment la forte progression des prix du gaz et de l’électricité ces dernières années.

Le député évoque également la possibilité d’instaurer un « prix français de l’électricité », en s’affranchissant davantage des mécanismes européens actuels de fixation des prix.

Enfin, Thomas Ménagé appelle à réduire les normes et la bureaucratie qui, selon lui, freinent la croissance. Il estime que plusieurs points de PIB sont perdus chaque année en raison de ces contraintes et juge indispensable de réaliser des « économies structurelles » tout en donnant davantage de marges de manœuvre aux entreprises.

Pour le porte-parole du RN, la stratégie doit donc reposer sur deux leviers : permettre une hausse des salaires en diminuant le coût du travail et faire baisser les dépenses des ménages par une réduction de la fiscalité, en particulier sur l’énergie.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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