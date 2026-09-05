L'équipe de Raúl Rocha, à la tête de Miss Universe, fait face à un incident embarrassant après un communiqué offensif contre Nawat Itsaragrisil, supprimé en urgence. Cette situation, dans un contexte judiciaire déjà lourd pour Rocha, exacerbe les interrogations sur sa gestion et ses méthodes, tout en menaçant la participation de la Thaïlande au prochain concours.

Nouvel épisode embarrassant pour l’équipe de Raúl Rocha à la tête de Miss Universe. Après la réunion des directeurs nationaux organisée le 2 septembre, elle a publié un communiqué particulièrement offensif contre Nawat Itsaragrisil, reconnaissant l’avoir volontairement écarté avec plusieurs membres de son équipe et allant jusqu’à évoquer une possible remise en cause de la participation de Miss Universe Thailand à Miss Universe 2026.

Mais le communiqué a ensuite été supprimé. Trop tard pour Nawat, qui l’avait sauvegardé et a immédiatement réagi : « Pourquoi l’avez-vous supprimé ? C’est trop tard. Nous avons déjà tout sauvegardé comme preuve. »

Un nouvel incident qui fragilise la communication de Raúl Rocha, déjà fortement contesté depuis plusieurs mois autour de sa gestion de Miss Universe⁠.

Raúl Rocha rattrapé par plusieurs dossiers judiciaires

Cette communication a lieu alors que Raúl Rocha Cantú est lui-même confronté à plusieurs dossiers judiciaires, qui dépassent largement ses affrontements avec Nawat. Aux États-Unis, la vente de sa participation indirecte dans Miss Universe fait notamment l’objet d’un contentieux⁠. La société malaisienne Tema Inovasi avait conclu en septembre 2025 un accord pour acquérir 100% de Legacy Holding Group USA pour 25 millions de dollars, dont 9 millions ont été versés à Rocha pour une première tranche. Un arbitrage a ensuite été engagé autour de l’exécution de l’accord et du transfert des actions. La procédure a également été portée devant la Court of Chancery du Delaware en 2026.

Ces difficultés s’ajoutent aux multiples affaires et controverses entourant désormais Raúl Rocha et Miss Universe⁠. Dans ce climat, voir son équipe utiliser une communication estampillée Miss Universe pour attaquer Nawat et menacer la participation de la Thaïlande, avant que le texte ne disparaisse, renforce les interrogations sur la gouvernance et les méthodes de l’équipe de Rocha.

Cette offensive contre Nawat est d’autant plus délicate que Raúl Rocha Cantú est lui-même recherché par la justice mexicaine dans une enquête portant notamment sur la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le trafic illégal de carburant. Raúl Rocha est notamment recherché par la justice mexicaine pour blanchiment et ses liens présumés avec des réseaux criminels⁠.

La situation a déjà eu des conséquences très lourdes : ses comptes bancaires ont été gelés par la cellule mexicaine de lutte contre le blanchiment⁠. Une autre enquête s’intéresse par ailleurs à de présumées opérations de blanchiment autour d’un contrat de 745,6 millions de pesos conclu avec Pemex⁠.

Dans ce contexte judiciaire particulièrement lourd, voir l’équipe de Rocha utiliser la communication de Miss Universe pour attaquer Nawat et menacer la Thaïlande, avant de supprimer son propre communiqué, apparaît d’autant plus problématique.

Nawat exclu d’une réunion, l’équipe de Rocha l’assume sans gêne

À l’origine de l’affaire, un désaccord sur le National Directors’ Town Hall du 2 septembre. Un communiqué publié sur le site historique missuniverse.com affirmait que plus de dix directeurs nationaux avaient été exclus de la réunion et qualifiait cette situation de « non professionnelle ».

L’équipe de Rocha a répondu en contestant ce chiffre. Mais elle a surtout confirmé un élément essentiel : Nawat Itsaragrisil et des représentants de Miss Universe Thailand ont bien été volontairement privés d’accès à la réunion. Pour justifier cette décision, le communiqué évoquait des « attaques personnelles et infondées dirigées contre l’Organisation et sa direction ». Le message était donc limpide : les critiques publiques de Nawat contre la direction de Raúl Rocha ont servi à justifier son exclusion.

Ces derniers mois, le dirigeant thaïlandais a effectivement multiplié les révélations accablantes contre Raúl Rocha, allant jusqu’à déclarer : « Si je parle, Puerto Rico va trembler, j’ai encore beaucoup à dire. »⁠

La Thaïlande prise en otage par Raúl Rocha ?

Plus problématique encore, le communiqué ne s’arrêtait pas au cas personnel de Nawat. L’équipe de Rocha annonçait également qu’elle évaluait la participation de Miss Universe Thailand à Miss Universe 2026, organisé en novembre à Puerto Rico.

Aucune exclusion définitive de la candidate thaïlandaise n’a été annoncée. Mais faire planer publiquement cette menace soulève une question embarrassante pour Rocha : une candidate nationale doit-elle risquer de subir les conséquences de son manque de sang-froid face aux révélations contre lui ?

Le communiqué publié sur missuniverse.com défend précisément le principe inverse : aucun directeur national ni aucune candidate ne devrait être avantagé ou désavantagé en raison de relations personnelles, d’une affiliation régionale ou de sa position dans un différend concernant l’organisation.

Nawat avait d’ailleurs déjà appelé à la prudence concernant Miss Universe 2026 à Puerto Rico⁠, sur fond de critiques de plus en plus virulentes contre la gestion actuelle.

Raúl Rocha revendique une autorité qui lui est contestée

Le communiqué allait encore plus loin en affirmant que le nouveau site missuniverseorg.com constituait désormais le seul canal officiel autorisé à parler au nom de Miss Universe. Une affirmation loin d’être anodine puisque l’équipe de Rocha a perdu le contrôle du site historique missuniverse.com avant de lancer un nouveau domaine⁠.

Or missuniverse.com existe depuis 1995 et continue de publier des communiqués. Miss Universe East conteste surtout le droit de l’équipe de Rocha à s’attribuer seule la représentation de l’organisation, en affirmant que la structure repose sur un partenariat 50/50 entre MU East et MU West. Sa réponse est catégorique : « MU West n’a pas l’autorité unilatérale pour parler au nom de l’Organisation dans son ensemble, l’engager ou la représenter. »

Autrement dit, le problème dépasse largement une bataille de sites internet : l’équipe de Rocha se présente comme seule autorité de Miss Universe alors que cette qualité lui est directement contestée.

« Pourquoi l’avez-vous supprimé ? »

C’est finalement la disparition du communiqué qui place l’équipe de Rocha dans la situation la plus inconfortable. Après avoir publiquement attaqué Nawat, reconnu son exclusion et évoqué la participation de la Thaïlande, le texte a été supprimé. Nawat avait cependant pris ses précautions : « Pourquoi l’avez-vous supprimé ? C’est trop tard. Nous avons déjà tout sauvegardé comme preuve. » Il ne précise pas dans quelle éventuelle procédure ces éléments pourraient être utilisés. Mais le document a bien existé et a été conservé avant sa disparition.

L’épisode donne surtout du poids aux critiques répétées de Nawat contre la gestion de Miss Universe. Après les polémiques autour du site officiel et les accusations qu’il porte depuis plusieurs semaines contre l’équipe de Rocha, c’est cette fois cette dernière qui a publié elle-même un document particulièrement agressif avant de le retirer. Et en voulant publiquement affaiblir Nawat, c’est l’inverse qui s’est produit…