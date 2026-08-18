Miss Universe : «faux bureaux» à New York, «fausses couronnes» achetées sur eBay… Nawat appelle à ne pas réserver pour Puerto Rico 2026

Nawat Itsaragrisil critique sévèrement la direction actuelle de Miss Universe, accusant le bureau de New York de ne pas être un véritable siège et les couronnes exposées d'être des copies achetées sur eBay. Il appelle également à ne pas réserver de voyages pour Puerto Rico 2026, doutant de la crédibilité de l'événement.

Nawat Itsaragrisil durcit encore le ton contre l’actuelle direction de Miss Universe. Le patron de MGI PCL et responsable de Miss Universe Eastern a livré une série d’accusations particulièrement lourdes sur le fonctionnement de l’organisation, mettant en cause le bureau de New York, l’authenticité de certaines couronnes exposées, la promotion accordée aux différentes équipes et même plusieurs éléments prestigieux présentés autour du concours. Il va jusqu’à demander aux personnes qui envisagent de se rendre à Puerto Rico pour Miss Universe 2026 de ne pas encore réserver leurs hôtels ou leurs billets d’avion, affirmant qu’il faut attendre d’être certain que l’événement aura réellement lieu.

« Le bureau de New York est juste une petite pièce »

L’une de ses accusations les plus fortes concerne directement le bureau new-yorkais de Miss Universe. Nawat affirme : « Le bureau de New York est simplement une petite pièce utilisée pour stocker les affaires de mon ami. Ils l’ont empruntée, ont mis quelques autocollants et l’ont ensuite appelée “bureau visuel”. J’y suis allé moi-même. » Selon lui, les locaux présentés comme le bureau de Miss Universe à New York seraient donc très éloignés de l’image d’un véritable siège international. Nawat assure avoir personnellement visité cet espace.

Des couronnes exposées qui seraient des répliques achetées sur eBay

Nawat Itsaragrisil attaque également un symbole central de Miss Universe : les couronnes. Il affirme que les modèles présentés dans le showroom de l’organisation au Mexique ne seraient pas les véritables couronnes. « Les couronnes exposées dans le showroom du siège de Miss Universe au Mexique ont été achetées sur eBay. Elles sont toutes fausses. Mon Dieu, ils ont absolument tous les modèles ! Ce sont des répliques. »

Nawat affirme donc clairement qu’il s’agirait de copies et non des pièces originales. Cette accusation est particulièrement lourde pour une organisation dont les couronnes constituent l’un des principaux symboles..

Nawat accuse Miss Universe d’avoir marginalisé son équipe

Le dirigeant thaïlandais affirme également que son équipe aurait été délibérément peu valorisée malgré son implication dans Miss Universe. « La partie occidentale ne fait jamais notre promotion, ne nous accorde jamais de valeur. Nous avons accueilli Miss Universe 2025, mais ils font déjà la promotion de l’hôte de Miss Universe 2026 à Puerto Rico. Même les sponsors que j’avais amenés n’étaient pas autorisés à être photographiés ou mis en avant. »

Nawat accuse ainsi certaines personnes au sein de l’organisation d’avoir privilégié la communication autour de Puerto Rico tout en minimisant le travail effectué par son camp. Il affirme également que les sponsors qu’il avait personnellement apportés au concours auraient été volontairement écartés de la communication officielle.

« Toutes les larmes que j’ai versées devront être payées »

Nawat Itsaragrisil adopte ensuite un ton beaucoup plus personnel. « Chacune des larmes que j’ai versées devra être payée par une douleur équivalente. Tous ceux qui ont été cruels avec moi, ceux qui m’ont emprunté de l’argent, ceux qui ont menti, ceux qui ont été malhonnêtes… ils devront tous répondre de leurs actes. Ils seront tous ruinés. Ça fait tellement mal. » Nawat évoque des personnes qui lui auraient emprunté de l’argent, qui lui auraient menti ou qui auraient agi de manière malhonnête, sans donner de noms.

Il met également en doute le bateau de croisière et le yacht

Autre accusation édifiante : Nawat dit ne même pas savoir si certains éléments prestigieux montrés autour de Miss Universe existent réellement sous la forme présentée au public : « Je ne sais même pas si le bateau de croisière et le yacht existent réellement. Peut-être qu’ils ont simplement loué un bateau et collé un logo dessus. Je n’en sais rien. »

« J’ai visité les bureaux de Miss Universe à toutes les époques »

Pour appuyer ses critiques, Nawat rappelle qu’il connaît depuis longtemps les coulisses de l’organisation : « J’ai visité les bureaux de Miss Universe à toutes les époques. À l’époque de Paula, à l’époque d’IMG, et maintenant cette époque à New York qui me fait simplement soupirer de frustration. » Il compare ainsi directement l’organisation actuelle avec les précédentes périodes de Miss Universe et fait clairement comprendre qu’il juge la situation actuelle bien moins satisfaisante.

Un avertissement direct à ceux qu’il accuse

Nawat poursuit avec une déclaration ressemblant à un défi adressé à ses adversaires : « Je ne donne aucun nom. Vous tous, n’ayez pas peur. L’époque où l’on avait peur est terminée. Si vous êtes vraiment courageux, venez en Thaïlande ! »

Porto Rico 2026 : « Ne réservez pas encore vos billets »

Enfin, Nawat recommande directement aux personnes qui souhaitent faire le déplacement d’attendre : « Pour ceux qui prévoient d’aller à Puerto Rico, attendez. Ne vous précipitez pas pour réserver des hôtels, ne vous précipitez pas pour acheter des billets d’avion. Attendez que nous soyons certains que l’événement aura réellement lieu. » Une déclaration particulièrement forte alors que Puerto Rico doit etre le pays hôte de Miss Universe 2026. En demandant publiquement de ne pas encore engager de dépenses, il entretient ouvertement le doute sur la tenue du concours dans les conditions actuellement annoncées.

Nawat attaque désormais directement la crédibilité de Miss Universe

Avec ces déclarations, Nawat Itsaragrisil ne se contente plus de dénoncer des divergences de gouvernance ou des conflits personnels. Il remet directement en cause plusieurs éléments présentés par Miss Universe : la réalité du bureau new-yorkais, l’authenticité de certaines couronnes, la communication autour des sponsors, plusieurs éléments de prestige et même les préparatifs de l’édition 2026 à Puerto Rico. Le dirigeant thaïlandais affirme avoir été lésé, ignoré et trompé. Et il prévient désormais publiquement qu’il compte exposer ce qu’il considère comme les dysfonctionnements et les faux-semblants de l’organisation.