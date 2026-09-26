Miss Universe : le fugitif Raúl Rocha traite sa propre associée Anne Jakrajutatip de «fugitive»

Raúl Rocha Cantú attaque désormais son propre camp. Le dirigeant de Miss Universe, lui-même recherché par la justice mexicaine, remet Anne Jakrajutatip au centre de la crise qui déchire l’organisation. Dans un commentaire publié depuis son compte Instagram officiel, il affirme que Nawat Itsaragrisil sait où se trouve la femme d’affaires thaïlandaise, disparue de la scène publique alors qu’elle est recherchée par la justice de son pays.

Le paradoxe est savoureux : Raúl Rocha exige de Nawat transparence et explications sur la localisation d’Anne Jakrajutatip alors que sa propre situation judiciaire au Mexique reste particulièrement embarrassante. Le Mexicain ne fournit surtout aucun élément démontrant que Nawat cacherait Anne ou participerait à sa fuite. Il se contente de l’affirmer publiquement.

Raúl Rocha à Nawat : « Il sait où elle se trouve »

L’attaque apparaît sous une publication consacrée à Anne Jakrajutatip. Raúl Rocha intervient directement depuis son compte certifié et interpelle Nawat Itsaragrisil. Il assure que celui-ci possède un document original concernant Anne et qu’il connaît également sa localisation.

Rocha écrit : « Mais il a l’original !! Et il sait où elle se trouve. Soyez transparent et arrêtez de mentir à propos des “nouveaux faux propriétaires venus d’Inde”. » Il transforme ainsi son ancienne associée dans Miss Universe en véritable fugitive et laisse entendre que Nawat disposerait d’informations permettant de la retrouver.

Mais Raúl Rocha ne publie aucun document établissant que Nawat connaît effectivement l’endroit où se trouve Anne Jakrajutatip. Aucune preuve accompagnant son commentaire ne montre davantage que le dirigeant thaïlandais aurait aidé son ancienne partenaire à échapper à la justice. L’accusation repose, à ce stade, uniquement sur les déclarations de Rocha.

Anne Jakrajutatip, l’ancienne alliée de Rocha désormais désignée comme une femme en fuite

Le retournement est particulièrement violent. Anne Jakrajutatip et Raúl Rocha ont pourtant dirigé ensemble Miss Universe après l’entrée du Mexicain dans le capital de l’organisation. La patronne de JKN avait acquis Miss Universe en 2022 avant de céder 50% de la société à Legacy Holding Group USA, liée à Rocha.

Aujourd’hui, Raúl Rocha parle d’elle comme d’une personne qu’il faudrait retrouver et demande publiquement à Nawat d’expliquer où elle se trouve. Anne Jakrajutatip est recherchée en Thaïlande après son absence à une audience judiciaire dans une affaire de fraude portant sur des obligations de JKN Global Group.

Son absence avait conduit la justice thaïlandaise à délivrer un mandat d’arrêt. Sa localisation n’a depuis plus été rendue publique. L’ancienne figure centrale de Miss Universe, autrefois omniprésente dans la communication du concours, a également disparu des décisions opérationnelles présentées publiquement par l’organisation.

Un fugitif qui demande des comptes sur une autre fugitive

La charge de Raúl Rocha prend une dimension particulière en raison de sa propre situation. Le Mexicain est lui-même visé par un mandat d’arrêt dans son pays dans une procédure concernant notamment des soupçons de criminalité organisée et de trafic illégal de carburant.

Un nouveau mandat d’arrêt a été délivré contre Raúl Rocha après la fin de son statut de collaborateur avec la justice mexicaine⁠. Les autorités mexicaines avaient notamment rencontré des difficultés pour le localiser à l’adresse qui leur avait été communiquée.

Le président de Miss Universe demande donc aujourd’hui à Nawat de révéler la localisation d’Anne Jakrajutatip alors que lui-même fait l’objet de recherches judiciaires au Mexique. Et là encore, Rocha ne produit aucun élément établissant que Nawat aurait connaissance de la cachette de son ancienne associée.

Totalement acculé, Raúl Rocha menace Nawat

Raúl Rocha ne s’arrête pas à Anne Jakrajutatip. Dans le même commentaire, il menace directement Nawat Itsaragrisil de devoir rendre des comptes devant un juge fédéral sur les changements de propriétaires annoncés autour de Miss Universe.

Il écrit que Nawat « sera devant le juge fédéral et devra expliquer comment les “propriétaires indiens” ont acheté, comment ils ont payé ». Rocha l’accuse également d’avoir attribué une prétendue fonction de « CEO West » et évoque une fraude qui aurait lésé les investisseurs thaïlandais de JKN.

Là encore, le dirigeant mexicain ne donne dans son commentaire ni numéro de procédure, ni juridiction précise, ni date d’audience démontrant que Nawat serait effectivement convoqué devant un tribunal fédéral. La menace judiciaire est lancée publiquement, mais les éléments permettant d’en vérifier la portée ne sont pas produits.

Nawat réclame justement des documents et des explications depuis plusieurs jours

Face aux attaques de Raúl Rocha, Nawat adopte depuis plusieurs jours une stratégie inverse : publication de contrats, diffusion de documents internes et demandes répétées d’explications sur la structure juridique et financière de Miss Universe.

Le Thaïlandais a notamment donné 7 jours à Miss Universe Organization pour clarifier l’autorité juridique chargée du concours de Puerto Rico⁠. Il a également contesté la possibilité d’écarter plusieurs pays rattachés à MU East et menacé de défendre les intérêts des 95 territoires concernés.

Nawat a parallèlement rendu publics plusieurs éléments financiers concernant l’organisation du concours. Il a notamment confirmé le versement d’un million de dollars par Puerto Rico malgré trois alertes concernant un compte lié à Raúl Rocha⁠.

Rocha attaque Nawat mais ne répond pas aux questions qui s’accumulent

Le nouvel épisode permet surtout à Raúl Rocha de déplacer l’affrontement vers Anne Jakrajutatip et les mystérieux investisseurs indiens. Mais les interrogations déjà soulevées par Nawat restent entières : contrôle réel de Miss Universe, répartition du capital, identité exacte des structures habilitées à engager le concours, destination de certains paiements et rôle de Rocha dans les sociétés concernées.

Des relevés bancaires publiés par Nawat ont également alimenté les interrogations sur plusieurs millions de dollars liés à Miss Universe⁠. Raúl Rocha répond désormais par des accusations personnelles et des menaces judiciaires, sans apporter dans son commentaire de réponses documentées aux questions posées sur ces flux financiers.

Le Mexicain choisit surtout une cible étonnante : son ancienne associée. Après avoir partagé avec Anne Jakrajutatip le contrôle de Miss Universe, il la présente désormais comme une femme cachée dont Nawat connaîtrait l’adresse. Quant à Nawat, accusé de mensonge et menacé d’un tribunal fédéral, il continue pour l’instant de réclamer que les protagonistes de Miss Universe produisent contrats, preuves de paiement et documents permettant d’établir qui contrôle réellement l’organisation.