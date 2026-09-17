Miss Universe : Nawat confirme notre exclusivité, Puerto Rico a versé 1 million de dollars malgré trois alertes sur un compte lié au fugitif Raúl Rocha

Nawat Itsaragrisil révèle qu'un million de dollars a été transféré par Puerto Rico vers un compte Bank of America controversé, malgré trois alertes émises concernant son utilisation. Ces messages, ouverts par la Puerto Rico Tourism Company, appelaient à ne pas procéder à de tels paiements sans clarification de la situation, suscitant ainsi un nouveau scandale au sein de Miss Universe.

C’est une véritable petite bombe ! Nawat Itsaragrisil vient de confirmer publiquement notre révélation exclusive du 15 septembre : un million de dollars supplémentaire a bien été transféré par Puerto Rico sur le compte Bank of America au centre du conflit qui déchire Miss Universe.

Par ailleurs un élément particulièrement explosif vient s’ajouter au scandale : selon MU East, la Puerto Rico Tourism Company avait été alertée à trois reprises avant le paiement, les messages avaient été ouverts et la consigne était explicite : ne plus envoyer d’argent sur ce compte tant que son contrôle n’aurait pas été clarifié.

Pour rappel, le 15 septembre, nous révélions l’existence de ce nouveau million demandé le 2 septembre et dont le paiement était encore annoncé « en cours » le 10 septembre⁠. Nawat va donc aujourd’hui plus loin : le transfert a bien été exécuté. Et il affirme qu’il l’a été quelques jours seulement après plusieurs avertissements adressés directement à l’administration portoricaine.

Trois alertes envoyées à Puerto Rico avant le paiement

C’est un nouvel élément accablant : MU East affirme avoir envoyé trois e-mails à Willianette Robles Cancel, directrice exécutive de la Puerto Rico Tourism Company, et à son équipe. Ces courriers portaient sur l’accord avec Porto Rico, les 8,7 millions de dollars de fonds publics engagés pour Miss Universe et les conditions dans lesquelles les paiements pouvaient être autorisés.

Nawat résume ainsi la démarche de MU East : « MU East a envoyé trois e-mails à Willianette et à son équipe, soulevant à plusieurs reprises de sérieuses préoccupations concernant l’accord avec Porto Rico et les 8,7 millions de dollars concernés. » Il ajoute que MU East avait averti qu’une transaction de cette importance nécessitait une autorisation conjointe et ne pouvait pas être décidée unilatéralement.

Selon Nawat, cette exigence tient à la structure même de JKN Universe : la société est détenue conjointement par les blocs East et West. L’utilisation de son nom peut donc engager les deux parties et les exposer à des obligations ou responsabilités, alors même que MU East affirme ne pas avoir donné son accord au mécanisme bancaire utilisé.

Un compte Bank of America ouvert sans l’accord de MU East

Le point le plus compromettant concerne le compte Bank of America utilisé pour recevoir les fonds. MU East affirme que, selon ses propres registres, ce compte a été ouvert au nom de la société sans approbation régulière du conseil d’administration et sans sa connaissance ni son consentement.

Cette déclaration donne raison à notre enquête sur le nouveau compte communiqué pour recevoir le million supplémentaire⁠. Nous avions révélé que ce compte avait été ouvert pour Miss Universe par le fugitif Raúl Rocha ou des personnes mandatées par son équipe, sans validation de l’ensemble du conseil de l’organisation.

Nawat affirme également que MU East avait communiqué à Puerto Rico des éléments concernant 4,5 millions de dollars précédemment versés, ainsi que ses inquiétudes concernant le retrait et l’utilisation ultérieure de cet argent. Le chiffre de 4,5 millions de dollars a depuis été confirmé comme montant déjà décaissé par la Puerto Rico Tourism Company lors d’une réunion au Sénat le 15 septembre.

Puerto Rico avait ouvert les messages d’avertissement

Nawat affirme que non seulement les alertes ont été envoyées, mais qu’en plus, les données de suivi des e-mails montrent que la Puerto Rico Tourism Company et d’autres destinataires ont ouvert les communications. L’instruction adressée à Puerto Rico était explicite : « Ne transférez pas de fonds supplémentaires vers le compte Bank of America contesté tant que son autorité et son contrôle n’auront pas été correctement vérifiés. »

MU East affirme donc avoir prévenu Puerto Rico avant le nouveau transfert, avoir contesté formellement le contrôle du compte et avoir demandé qu’aucun dollar supplémentaire n’y soit envoyé tant que la situation n’aurait pas été clarifiée. Selon Nawat, ces avertissements ont été reçus et consultés avant que le paiement ne soit exécuté.

Trois avertissements ouverts, puis 1 million $ transféré

La quatrième partie de la publication de Nawat apporte une autre précision suite à notre enquête. Le 10 septembre, la Puerto Rico Tourism Company écrivait encore que le nouveau paiement était en cours de traitement. Nawat affirme maintenant que l’argent est effectivement parti : « Quelques jours seulement après avoir reçu et ouvert notre avertissement, 1 million de dollars supplémentaire a été transféré sur ce même compte contesté. »

Le déroulement des faits devient ainsi beaucoup plus claire : MU East alerte Puerto Rico à trois reprises, conteste le contrôle du compte Bank of America, demande expressément la suspension de tout nouveau versement, constate que ses communications ont été ouvertes, puis affirme qu’un million de dollars supplémentaire est malgré tout transféré quelques jours plus tard.

Nawat confirme exactement le paiement que nous avions révélé

Le 15 septembre, nous avions publié les échanges relatifs à ce million supplémentaire. Une facture de 1 million de dollars avait été demandée le 2 septembre. Huit jours plus tard, la Puerto Rico Tourism Company répondait : « Le paiement est en cours. Nous vous enverrons bientôt la confirmation. »

À ce moment-là, les documents établissaient donc que le paiement avait été lancé. La nouvelle déclaration de Nawat permet désormais d’aller un cran plus loin : il affirme que le million est arrivé sur le compte Bank of America contre lequel MU East avait précisément mis Puerto Rico en garde.

Cette confirmation publique donne une portée nouvelle à notre révélation. Le transfert aurait été exécuté alors que l’une des deux composantes de l’actionnariat de Miss Universe avait demandé par écrit qu’il soit suspendu.

Le fugitif Raúl Rocha déjà au centre des premiers millions

Le nom du fugitif Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe, apparaît déjà dans les précédents mouvements bancaires publiés par Nawat.

Les documents bancaires dévoilés précédemment faisaient apparaître plus de 3,27 millions de dollars de sorties⁠ après deux versements identifiés comme provenant de Puerto Rico, de 1 puis 2 millions de dollars. Parmi les opérations figurent notamment un transfert de 300 000 dollars avec Raúl Rocha comme bénéficiaire et une opération de 295 236,07 dollars portant son nom avec une référence hypothécaire. Nawat avait alors accusé le fugitif Raúl Rocha d’avoir utilisé une partie de l’argent de Miss Universe à son profit⁠.

Raúl Rocha fait parallèlement toujours l’objet de mandats d’arrêt au Mexique. Une nouvelle ordonnance d’arrestation a encore été rapportée en août 2026 dans une procédure portant notamment sur des opérations avec des ressources d’origine illicite et du blanchiment d’argent.

À la Chambre, les 8,7 millions passent sous contrôle parlementaire

Ces nouvelles révélations arrivent au moment où le dossier quitte définitivement le cadre de la guerre interne à Miss Universe. Le 14 septembre, la représentante Lisie J. Burgos Muñiz a déposé la Resolución de la Cámara 801, demandant à la Comisión de Gobierno de la Chambre des représentants d’enquêter sur le contrat conclu entre Puerto Rico et Miss Universe, ses clauses, ses conditions et le processus de décaissement des fonds publics.

La résolution parlementaire vise directement les 8,7 millions de dollars, les contrats et les paiements liés à Miss Universe⁠. Lisie Burgos Muñiz demande également l’examen des documents financiers détenus ou obtenus par la Puerto Rico Tourism Company afin de retracer les décaissements et l’utilisation des fonds publics. Le nouveau million et les trois avertissements de MU East pourraient donc désormais rejoindre directement les documents examinés dans le cadre de cette démarche parlementaire.

Au Sénat, Turismo doit produire les preuves des 4,5 millions déjà versés

La pression politique se resserre également au Sénat. Le 15 septembre, la vice-présidente Marissa Jiménez Santoni a tenu une réunion d’urgence avec Willianette Robles Cancel pour examiner l’organisation financière de Miss Universe et les interrogations concernant les 8,7 millions de dollars.

La Puerto Rico Tourism Company s’est engagée à remettre le budget détaillé de l’événement, les preuves des paiements effectués avec les 4,5 millions de dollars déjà décaissés, les résolutions corporatives encore manquantes, les audits des dépenses et les factures présentées par JKN Universe LLC. Le Sénat indique également que Nawat a contacté le bureau de Marissa Jiménez Santoni pour proposer de transmettre les éléments sur lesquels reposent ses accusations. Thomas Rivera Schatz avait déjà exigé des explications sur les millions consacrés au concours⁠, qualifiant la situation de « scandaleuse et inacceptable ».

Le million révélé devient l’un des paiements les plus accablants du dossier

Notre exclusivité du 15 septembre établissait l’existence du nouveau million et sa mise en paiement. Nawat confirme aujourd’hui publiquement que le transfert a été exécuté et affirme qu’il l’a été malgré les avertissements préalables de MU East.

Au moment où la Chambre veut enquêter sur les décaissements et où le Sénat exige les justificatifs des sommes déjà payées, ce million supplémentaire, le compte lié à l’équipe du fugitif Raúl Rocha et les trois alertes adressées avant le transfert deviennent désormais des éléments directement susceptibles d’être examinés par les parlementaires portoricains.