Miss Universe - Le président du Sénat de Porto Rico dénonce les $8,7M au fugitif Raúl Rocha: «scandaleux et inacceptable»

La polémique autour de Miss Universe 2026 à Porto Rico prend une tournure de plus en plus explosive. Après les interrogations sur la destination des 8,7 millions de dollars d’argent public engagés pour accueillir le concours, Thomas Rivera Schatz, président du Sénat de Porto Rico, attaque les priorités du gouvernement : tandis que des millions ont été trouvés pour Miss Universe, l’île de Culebra cherche encore les moyens nécessaires pour garantir ses services médicaux.

Le contraste est d’autant plus choquant que Miss Universe reste lié à Raúl Rocha Cantú, copropriétaire du concours et fugitif recherché par la justice mexicaine, et que des relevés bancaires publiés par Nawat Itsaragrisil ont fait apparaître plus de 3,27 millions de dollars de sorties d’argent après des versements provenant de Porto Rico. Une situation qui avait déjà poussé des sénateurs portoricains à réclamer des explications sur les 8,7 millions de dollars engagés pour Miss Universe⁠.

8,7 millions dépensés à Miss Universe, alors qu’il manque 200.000 dollars pour la santé

Thomas Rivera Schatz prend cette fois pour cible la situation sanitaire de Culebra. Les habitants, le maire, des conseillers municipaux et plusieurs sénateurs réclament le maintien des services médicaux assurés par le Sistema de Salud Menonita sur l’île.

Le président du Sénat refuse que les difficultés budgétaires puissent justifier une fragilisation de l’offre de soins et réclame que les moyens nécessaires soient trouvés : « 200 000 dollars ne suffisent pas et l’argent doit apparaître. Point. »

Rivera Schatz dénonce Miss Universe en comparant les moyens disponibles lorsqu’il s’agit de financer le concours et ceux qui manquent encore lorsqu’il s’agit de garantir les soins aux habitants : « L’argent pour ce concours est apparu sans aucun problème »

Le président du Sénat met les deux dossiers face à face : « Concernant la certitude du financement, des paiements et des ressources publiques, comparons les fonds pour la santé des habitants de Culebra avec les fonds alloués au concours Miss Universe. Le montant, l’objectif et la certitude concernant l’utilisation des fonds publics ! L’argent pour ce concours est apparu sans aucun problème. Quant à savoir où est l’argent, il y aura sûrement bientôt une explication ! »

La comparaison vise directement les 8,7 millions de dollars d’argent public engagés autour de Miss Universe 2026. Plusieurs responsables politiques portoricains veulent désormais connaître précisément les bénéficiaires des versements, leur destination et les contrôles effectués sur l’utilisation de cet argent.

Les relevés publiés par Nawat relancent les questions sur les millions de Porto Rico

La polémique avait déjà changé de dimension avec la publication par Nawat Itsaragrisil de documents bancaires faisant apparaître deux versements identifiés comme provenant de la Puerto Rico Tourism Company : 1 million de dollars, puis 2 millions de dollars.

Après ces entrées apparaissent plusieurs virements et paiements. Les documents publiés font état de 3 279 043,15 dollars de sorties d’argent. Parmi les opérations figurent notamment un transfert de 300 000 dollars avec Raúl Rocha indiqué comme bénéficiaire ainsi qu’un paiement de 295 236,07 dollars portant son nom et une référence à un remboursement hypothécaire.

Nawat avait résumé ses accusations en quelques mots : « L’argent a disparu. » Il avait ensuite publié les relevés bancaires sur lesquels il appuie ses affirmations. Les mouvements financiers dévoilés par Nawat et comportant le nom de Raúl Rocha sont détaillés ici⁠.

Raúl Rocha, fugitif et toujours copropriétaire de Miss Universe

La question de l’argent public portoricain est également indissociable de la situation de Raúl Rocha Cantú. Le copropriétaire de Miss Universe est recherché par la justice mexicaine, tout en restant associé à l’organisation du concours qui doit bénéficier de plusieurs millions de dollars engagés par Porto Rico.

Son nom apparaît parallèlement dans plusieurs opérations figurant sur les documents publiés par Nawat. Ce dernier avait déjà accusé Rocha d’avoir utilisé à son bénéfice de l’argent lié à l’organisation et détaillé plusieurs transferts. Nawat avait notamment accusé le fugitif Raúl Rocha d’avoir détourné des fonds de Miss Universe à son profit⁠.

« Les services médicaux ? Il faut d’abord les évaluer ! »

Thomas Rivera Schatz revient également sur le contraste entre les moyens mobilisés pour Miss Universe et les incertitudes qui persistent pour Culebra : « Il n’y a aucune certitude pour Culebra, mais pour d’autres sujets, il y a suffisamment de fonds, de disponibilité, de rapidité, de soutien public et d’enthousiasme ! »

Puis le président du Sénat oppose directement le concours aux besoins médicaux : « Le podium, très bien, pour les passionnés de mode. Les services médicaux ? Eh bien, cela doit d’abord être évalué ! Il y a différentes priorités et différents goûts ! C’est vraiment scandaleux et inacceptable ! »

Le parallèle est particulièrement sévère pour le gouvernement : des millions de dollars ont été mobilisés pour accueillir Miss Universe tandis que les habitants de Culebra attendent toujours des garanties sur le financement de leurs services médicaux.

Rivera Schatz prévient le gouvernement pour 2028

Thomas Rivera Schatz place également cette affaire sur le terrain électoral. Porto Rico organisera ses prochaines élections générales en novembre 2028 et le président du Sénat détourne le vocabulaire des concours de beauté pour avertir l’exécutif : « En novembre 2028, il y aura un “concours”, pas un concours de beauté, mais un concours qui déterminera la “santé” d’un gouvernement. »

Il rappelle également le mécontentement autour du dossier de Culebra et demande : « Vont-ils attendre que les gens en aient eux aussi assez avant de régler le problème ? On arrive au gouvernement pour servir, pas pour faire le mannequin ou chercher la popularité ! »

Miss Universe devient un boulet politique pour le gouvernement

Jenniffer González-Colón a défendu les millions engagés pour Miss Universe en mettant en avant les retombées économiques, touristiques et promotionnelles attendues pour Porto Rico. Mais les questions s’accumulent désormais autour du concours : 8,7 millions de dollars d’argent public engagés, des sénateurs qui veulent savoir où va l’argent, plus de 3,27 millions de dollars de sorties apparaissant sur les relevés publiés par Nawat, le nom de Raúl Rocha dans plusieurs opérations et un copropriétaire de Miss Universe toujours fugitif.

À cela s’ajoute désormais la comparaison faite par le président du Sénat lui-même : l’argent destiné à Miss Universe a pu être mobilisé, tandis que des services médicaux de Culebra cherchent encore des garanties financières.

À quelques semaines du concours, le gouvernement portoricain ne doit donc plus seulement défendre les retombées promises par Miss Universe. Il doit expliquer pourquoi 8,7 millions de dollars d’argent public ont été engagés pour un concours toujours lié au fugitif Raúl Rocha alors que, dans le même temps, des habitants attendent encore que l’argent soit trouvé pour leurs soins.