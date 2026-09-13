POLITIQUE

Laurent Nuñez inaugure « Franc-jeu » sur France 2 en pleine campagne présidentielle

Par

1 minute de lecture

Laurent Nuñez inaugure « Franc-jeu » sur France 2 en pleine campagne présidentielle
Laurent Nuñez inaugure « Franc-jeu » sur France 2 en pleine campagne présidentielle

France 2 lance ce dimanche son nouveau grand rendez-vous politique consacré à la présidentielle. Pour la première de « Franc-jeu », Benjamin Duhamel recevra Laurent Nuñez à 13h20, dans un contexte où les questions de sécurité, d’immigration et d’OQTF occupent une place croissante dans la campagne.

Le nouveau programme sera diffusé simultanément sur France 2 et France Inter. L’objectif affiché est d’interroger « celles et ceux qui participent aux choix proposés aux Français pour l’avenir du pays ».

Le choix de Laurent Nuñez pour inaugurer l’émission n’est pas anodin. Les thèmes de la sécurité et de l’immigration sont au cœur de la compétition présidentielle, notamment sous la pression du Rassemblement national et de Bruno Retailleau. Le ministre de l’Intérieur débattra également avec le coordinateur national de La France Insoumise, Manuel Bompard.

Une interview à surveiller après plusieurs polémiques

Laurent Nuñez pourrait notamment être interrogé sur l’exécution des obligations de quitter le territoire français, les moyens de la police ou encore la responsabilité de l’État après plusieurs faits divers récents.

Son passage sera également observé politiquement alors que plusieurs responsables de droite et du RN critiquent régulièrement le bilan sécuritaire des gouvernements successifs.

À quelques mois de la présidentielle, « Franc-jeu » devrait désormais devenir l’un des rendez-vous dominicaux où les candidats et responsables politiques chercheront à produire leurs petites phrases de campagne.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une