Laurent Nuñez inaugure « Franc-jeu » sur France 2 en pleine campagne présidentielle

France 2 lance "Franc-jeu", un nouveau programme politique avec Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, en pleine campagne présidentielle. L'émission aborde des thèmes cruciaux comme la sécurité et l'immigration, tout en mettant en lumière les enjeux soulevés par les critiques de la droite et du Rassemblement national.

France 2 lance ce dimanche son nouveau grand rendez-vous politique consacré à la présidentielle. Pour la première de « Franc-jeu », Benjamin Duhamel recevra Laurent Nuñez à 13h20, dans un contexte où les questions de sécurité, d’immigration et d’OQTF occupent une place croissante dans la campagne.

Le nouveau programme sera diffusé simultanément sur France 2 et France Inter. L’objectif affiché est d’interroger « celles et ceux qui participent aux choix proposés aux Français pour l’avenir du pays ».

Le choix de Laurent Nuñez pour inaugurer l’émission n’est pas anodin. Les thèmes de la sécurité et de l’immigration sont au cœur de la compétition présidentielle, notamment sous la pression du Rassemblement national et de Bruno Retailleau. Le ministre de l’Intérieur débattra également avec le coordinateur national de La France Insoumise, Manuel Bompard.

Une interview à surveiller après plusieurs polémiques

Laurent Nuñez pourrait notamment être interrogé sur l’exécution des obligations de quitter le territoire français, les moyens de la police ou encore la responsabilité de l’État après plusieurs faits divers récents.

Son passage sera également observé politiquement alors que plusieurs responsables de droite et du RN critiquent régulièrement le bilan sécuritaire des gouvernements successifs.

À quelques mois de la présidentielle, « Franc-jeu » devrait désormais devenir l’un des rendez-vous dominicaux où les candidats et responsables politiques chercheront à produire leurs petites phrases de campagne.