POLITIQUE Présidentielle 2027

Primaire de la gauche : Carole Delga attendue sur son soutien à Glucksmann et le cas Ruffin

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Primaire de la gauche : Carole Delga attendue sur son soutien à Glucksmann et le cas Ruffin
Primaire de la gauche : Carole Delga attendue sur son soutien à Glucksmann et le cas Ruffin

Carole Delga sera l’une des principales invitées politiques de la matinée. La présidente socialiste de la région Occitanie est reçue ce dimanche à 11h25 dans « Dimanche en politique », alors qu’elle joue désormais un rôle actif dans la campagne de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle.

La dirigeante régionale s’est clairement rangée derrière Raphaël Glucksmann dans la bataille pour la primaire PS-Place publique.

Elle s’est aussi opposée ces derniers jours à une modification des règles du scrutin destinée à permettre à François Ruffin de rejoindre la compétition. Pour Carole Delga, les militants socialistes ont voté un périmètre précis et celui-ci doit être respecté.

Ruffin au cœur des tensions

La question est devenue l’un des principaux points de friction au sein du Parti socialiste. Olivier Faure s’est montré favorable à un élargissement, alors que plusieurs responsables socialistes refusent de modifier les règles après leur adoption.

Carole Delga avait notamment estimé qu’« on ne peut pas balayer ce vote démocratique des militants ».

Son interview de ce dimanche sera donc particulièrement suivie sur la primaire, Raphaël Glucksmann, François Ruffin mais aussi sur la stratégie à adopter face à Jean-Luc Mélenchon, qui mène de son côté sa propre campagne présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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