Causeur au bord de la fermeture: Élisabeth Lévy lance un SOS pour trouver 120 000 euros en moins de trois semaines

Le magazine Causeur, fondé par Élisabeth Lévy, lance un appel urgent pour réunir 120 000 euros d'ici le 25 septembre afin d'éviter sa fermeture. Confronté à des difficultés financières croissantes, le journal espère convaincre 120 donateurs de contribuer chacun 1 000 euros, en leur offrant un statut de membres permanents.

Le magazine Causeur joue sa survie. Dans un appel publié le 9 septembre, sa fondatrice et directrice de la rédaction Élisabeth Lévy annonce que le journal doit réunir 120 000 euros avant le 25 septembre pour éviter une possible fermeture. Le constat dressé par la journaliste est sans détour : « Depuis le début de l’aventure Causeur en 2007, nous n’avons jamais été aussi près de mettre la clef sous la porte. CECI EST UN SOS ! »

La situation financière de nombreux médias reste fragile. Élisabeth Lévy avait notamment fait parler d’elle ces derniers mois à travers ses interventions sur CNews⁠, où elle intervient régulièrement comme chroniqueuse.

120 000 euros à trouver avant le 25 septembre

Élisabeth Lévy explique que les difficultés économiques de Causeur se sont nettement aggravées depuis 2022. Le magazine fait face simultanément à une baisse de ses ventes et à une augmentation de ses coûts. Selon sa directrice, la situation est d’autant plus délicate que le titre ne dispose ni d’importantes recettes publicitaires permettant d’absorber les pertes, ni d’une trésorerie suffisante pour affronter durablement les imprévus.

« Nous n’attendons pas les bras croisés. Nous travaillons d’arrache-pied pour trouver de nouvelles sources de revenus. Mais pour inventer l’avenir, il faut assurer le présent », explique Élisabeth Lévy. Pour y parvenir, Causeur fixe un objectif précis : réunir 120 000 euros d’ici au 25 septembre.

Causeur cherche 120 donateurs prêts à verser 1 000 euros

Le magazine espère convaincre 120 « super-donateurs » de verser chacun 1 000 euros. Causeur affirme qu’après application de la réduction fiscale, le coût réel du don serait ramené à environ 340 euros pour chaque contributeur concerné.

En échange, ces donateurs deviendraient membres permanents de la « société des amis de Causeur ». À partir du début de l’année 2027, ils pourraient échanger régulièrement avec la rédaction et Élisabeth Lévy. Des rencontres avec des personnalités du monde intellectuel, politique et économique seraient également organisées dans plusieurs villes françaises.

« Nous ne vous proposons pas seulement de financer la conversation civique, nous vous offrons la possibilité d’y participer directement », promet la journaliste.

« Nous avons besoin de vous »

Fondé en 2007, Causeur revendique une ligne éditoriale de droite, mais se définit plus précisément comme un journal « d’une droite malicieuse, décalée, libertaire, un peu punk sur les bords ». Élisabeth Lévy défend également un média attaché au débat et à la confrontation des idées, loin de ce qu’elle considère comme l’entre-soi idéologique.

La journaliste, également chroniqueuse sur CNews et Sud Radio, est l’une des figures médiatiques régulièrement associées à cette famille de pensée. Ivan Rioufol, éditorialiste à Causeur et CNews, avait notamment accordé une longue interview sur Marine Le Pen, Jordan Bardella et Boualem Sansal⁠.

Cette fois, l’enjeu est directement financier. Sans les 120 000 euros recherchés, Élisabeth Lévy laisse clairement planer la possibilité d’une disparition du magazine. Son appel se termine donc comme il a commencé : par une demande adressée directement aux lecteurs. « Vous êtes ces amis. Nous avons besoin de vous. Et nous voulons croire que vous avez besoin de nous. »