Immonde ! Charlie Hebdo choque avec un dessin sur la mère décédée de Didier Deschamps

Charlie Hebdo a publié un dessin représentant Didier Deschamps en train de soulever une urne funéraire portant l’inscription « maman ». À gauche du dessin figure cette phrase : « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Le dessin est signé Félix et reprend l’image du sélectionneur brandissant un trophée, en remplaçant la Coupe par l’urne de sa mère.

Didier Deschamps a quitté les Bleus

Pour rappel, Didier Deschamps a appris mardi le décès de sa mère. Le sélectionneur de l’équipe de France a quitté le rassemblement des Bleus aux États-Unis pour rentrer en France et assister aux obsèques. La Fédération française de football a annoncé qu’il ne dirigerait pas les entraînements avant Norvège-France et qu’il ne serait pas sur le banc pour le dernier match du groupe I.

Guy Stéphan sur le banc contre la Norvège

En l’absence de Didier Deschamps, son adjoint Guy Stéphan doit assurer l’intérim pour la rencontre face à la Norvège. La France est déjà qualifiée pour la suite de la Coupe du monde 2026 après ses deux premières victoires dans le groupe, contre le Sénégal et l’Irak.

Une minute de silence à l’entraînement

Les joueurs de l’équipe de France ont observé une minute de silence à l’entraînement après l’annonce du décès de la mère de leur sélectionneur. Le groupe français poursuit sa préparation sans Didier Deschamps, rentré auprès de sa famille.

Le dessin provoque une vague d’indignation

La publication de Charlie Hebdo a immédiatement suscité de nombreuses réactions hostiles sur les réseaux sociaux. Des internautes ont dénoncé un dessin jugé indécent, visant un homme venant de perdre sa mère. Plusieurs critiques ont également visé le choix de représenter une urne funéraire comme un trophée, dans un contexte de deuil familial très récent.

Des responsables politiques réagissent

La polémique a aussi dépassé les réseaux sociaux. Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, a dénoncé publiquement le dessin, estimant qu’il manquait d’empathie envers une personne endeuillée. D’autres réactions ont repris la même ligne : la liberté de caricaturer n’est pas contestée, mais le moment et le sujet du dessin sont jugés inacceptables par une partie du public.