Didier Deschamps contraint de revenir en France en urgence suite au décès de sa mère ​

Didier Deschamps ne dirigera pas l’équipe de France lors du prochain match des Bleus face à la Norvège, vendredi à Boston, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur français va rentrer en France après avoir appris, mardi matin, le décès de sa mère. La Fédération française de football a indiqué que Didier Deschamps ne pourrait pas assurer les entraînements précédant la rencontre Norvège-France. Il ne sera pas non plus présent sur le banc pour le dernier match du groupe I.

Guy Stéphan prendra la main sur le banc

En l’absence de Didier Deschamps, c’est Guy Stéphan, son adjoint de longue date, qui assurera l’intérim. Il dirigera le groupe jusqu’au retour du sélectionneur. Didier Deschamps lui a confié la responsabilité de conduire l’équipe de France pour les prochains jours, en accord avec Philippe Diallo, président de la FFF, présent au camp de base des Bleus.

Un départ à la veille d’un match décisif

Cette annonce arrive le lendemain de la victoire de l’équipe de France face à l’Irak, lundi, sur le score de 3-0. Les Bleus doivent désormais préparer leur dernier rendez-vous de la phase de groupes contre la Norvège. La rencontre est prévue vendredi à Boston, à 21 heures. Didier Deschamps ne sera pas sur le banc français pour ce match. Guy Stéphan assumera donc la direction sportive de l’équipe pendant son absence.