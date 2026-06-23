Mondial – Mbappé foudroie l’Irak, les Bleus filent en 16es malgré l’orage

La France a validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde en battant l’Irak à Philadelphie, dans la nuit de lundi à mardi, sur le score de 3-0. Les Bleus ont dû composer avec une interruption de 2h12 provoquée par un orage dans la région.

Kylian Mbappé a signé un nouveau doublé. Après ses deux buts contre le Sénégal, l’attaquant français a encore porté l’équipe de France, cette fois avec deux réalisations face à l’Irak. Les Bleus comptent deux victoires en deux matches et prennent clairement la main dans leur groupe.

Une première période fermée, Mbappé frappe le premier

La France a rapidement ouvert le score. À la 14e minute, Michael Olise a servi Kylian Mbappé, qui a déclenché une frappe du gauche à environ vingt-deux mètres. Le gardien irakien Ahmed Basil a touché le ballon, sans pouvoir empêcher l’ouverture du score.

L’Irak n’a pas sombré dans cette première période, mais n’a pas réellement inquiété Mike Maignan. Le gardien français a été bien protégé par sa charnière centrale, Dayot Upamecano – William Saliba.

Les Bleus ont eu d’autres situations, sans toujours trouver le geste juste. Ousmane Dembélé a souvent animé le jeu. Bradley Barcola a multiplié les courses. Mbappé a tenté un lob lointain avant la pause, sans réussite.

Deux heures d’arrêt, puis la France repart fort

Le match a été interrompu en raison des orages. La pause a duré 2h12. Au retour sur la pelouse, la France n’a pas mis longtemps à faire le break.

À la 54e minute, le défenseur irakien Zaid Tahseen a manqué une relance vers son gardien. Dembélé a récupéré le ballon et l’a transmis à Mbappé, qui a marqué le deuxième but français. Le match était alors plié.

Mbappé double la mise, Olise confirme son rôle

La France a continué à pousser. À la 58e minute, une action entre Dembélé, Mbappé et Olise s’est terminée par une frappe d’Olise sur la barre. Une minute plus tard, Ahmed Basil a repoussé une tentative de Dembélé.

À la 66e minute, Mbappé a inscrit le troisième but français, encore servi par Michael Olise. Le duo a pesé lourd : Olise à la passe, Mbappé à la finition.

Dans la foulée, les deux joueurs ont été remplacés à la 67e minute par Désiré Doué et Rayan Cherki. Cherki a ensuite offert un bon ballon à Mbappé à la 80e minute, mais l’attaquant n’a pas cadré.

Une fin de match en gestion

Le sélectionneur a aussi fait tourner. Bradley Barcola et Jules Koundé ont été remplacés à la 83e minute par Maghnes Akliouche et Malo Gusto. Mbappé est resté sur le terrain jusqu’à la 90e minute. Il a terminé son match par une dernière course, conclue par une frappe au-dessus. La France est en 16es. Sans trembler.