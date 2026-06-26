Nul ! La FIFA a refusé le brassard noir des Bleus en hommage à la maman de Didier Deschamps

L’équipe de France avait demandé à porter un brassard noir contre la Norvège, ce vendredi, lors de son troisième match de groupe de la Coupe du monde 2026. Ce geste devait marquer le soutien des joueurs à Didier Deschamps, après le décès de sa mère, Ginette Deschamps, survenu mardi. Mais la FIFA a refusé cette demande. Les Bleus ne portent donc pas de brassard noir.

Une minute de silence avant France-Norvège

Un hommage a tout de même eu lieu avant le match. Une minute de silence a été observée par les deux équipes et par le stade. Cette minute de silence était dédiée aux victimes des séismes qui ont frappé le Venezuela et fait plus de 500 morts.

Didier Deschamps absent pour les obsèques de sa mère

Didier Deschamps est rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère, organisées ce vendredi. En son absence, la responsabilité de l’équipe a été confiée à Guy Stéphan, son adjoint depuis quatorze ans. Le sélectionneur doit rejoindre le camp de base des Bleus à Boston dans la nuit de vendredi à samedi.

Guy Stéphan aux commandes contre la Norvège

La France aborde donc ce troisième match de groupe sans Didier Deschamps sur le banc. Guy Stéphan dirige les Bleus face à la Norvège, dans un contexte particulier pour le groupe français. Les joueurs avaient souhaité afficher publiquement leur soutien à leur sélectionneur. La FIFA n’a pas autorisé ce signe distinctif sur le maillot, mais l’hommage privé et collectif à Didier Deschamps et à sa famille est bien présent dans le vestiaire français.