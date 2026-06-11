Christophe Gleizes accrédité symboliquement par la FIFA pour le Mondial 2026 alors qu’il reste détenu en Algérie

La Fédération internationale de football a accordé une accréditation presse pour la Coupe du monde 2026 à Christophe Gleizes, journaliste sportif français détenu en Algérie. L’annonce a été faite par Reporters sans frontières, qui y voit « une manifestation de soutien fort » de la part de l’instance mondiale du football. Selon Reporters sans frontières, cette accréditation permet officiellement à Christophe Gleizes de couvrir le tournoi pour So Foot, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Christophe Gleizes arrêté lors d’un reportage sur la JS Kabylie

Pour rappel, Christophe Gleizes a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou, en Algérie, alors qu’il réalisait un reportage consacré à la Jeunesse sportive de Kabylie, la JSK. Après son arrestation, le journaliste français avait d’abord été placé sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été incarcéré en juin 2025, à la suite de sa condamnation à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national », selon Reporters sans frontières. La cour d’appel de Tizi Ouzou a confirmé cette peine le 3 décembre 2025. Reporters sans frontières, qui conteste les accusations visant Christophe Gleizes, continue de demander sa libération immédiate. Le journaliste collaborait notamment avec So Foot et Society, et travaillait sur le football africain au moment de son arrestation.

Les parents de Christophe Gleizes appellent Abdelmadjid Tebboune à la clémence

Sylvie Godard et Francis Godard, les parents de Christophe Gleizes, ont de nouveau exprimé leur inquiétude. « Alors que va s’ouvrir la plus importante compétition internationale de football, notre fils Christophe reste emprisonné », ont-ils déploré dans le communiqué de Reporters sans frontières. Sylvie Godard et Francis Godard ont également confié leur émotion face à une détention qui se prolonge. « Cette situation qui n’en finit plus nous bouleverse », ont-ils ajouté. Tout en disant leur « reconnaissance » à la FIFA, ils ont renouvelé leur demande de « clémence » auprès du président algérien Abdelmadjid Tebboune, à qui ils demandent d’accorder une grâce à leur fils. « Nous en sommes convaincus: sa libération est dans l’intérêt de tous », ont-ils affirmé.

Une visite en détention et un isolement grandissant

Sylvie Godard et Francis Godard ont rendu visite à Christophe Gleizes en détention la semaine dernière, selon des propos rapportés par l’Agence France-Presse et repris par plusieurs médias. « Christophe allait bien et est bien traité mais se sent de plus en plus isolé du monde extérieur », a indiqué Sylvie Godard. Cette accréditation de la FIFA arrive alors que procédure judiciaire semble désormais achevée. Les avocats de Christophe Gleizes ont indiqué le 3 juin 2026 que la clôture de la procédure pouvait ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle.

Gianni Infantino espère une grâce présidentielle

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également évoqué le cas de Christophe Gleizes à Mexico, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. « Il y a un siège libre, celui du journaliste français Christophe Gleizes, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde », a déclaré Gianni Infantino, selon L’Équipe. Le dirigeant a ajouté espérer qu’« dans un grand acte d’humanité », une grâce présidentielle permette au journaliste français de rejoindre la compétition.