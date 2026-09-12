Sondage 2027 : Hollande pourrait barrer la route à un second tour Le Pen-Mélenchon au profit de Philippe

À sept mois de la présidentielle, Marine Le Pen mène largement les intentions de vote, suivie de Jean-Luc Mélenchon comme principal concurrent. L'éventuelle candidature de François Hollande complique le tableau, permettant à Philippe de se rapprocher de Mélenchon. Cependant, l'absence d'unité à droite fragilise ses adversaires face à Le Pen, qui dominerait les duels au second tour.

À sept mois de l’élection présidentielle, Marine Le Pen domine nettement les intentions de vote et Jean-Luc Mélenchon apparaît comme son principal adversaire pour le second tour. Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS et Europe 1 publié vendredi, la candidate du RN recueillerait entre 32 et 34 % au premier tour selon les configurations testées. Le leader de LFI serait qualifié au second tour dans deux scénarios sur trois.

Dans l’hypothèse où Raphaël Glucksmann représenterait la gauche hors LFI, Marine Le Pen arriverait en tête avec 34 %, devant Jean-Luc Mélenchon à 17 % et Édouard Philippe à 15 %. Le président de Place publique recueillerait 9 %, devant Gabriel Attal et Bruno Retailleau, crédités de scores inférieurs. Avec Ségolène Royal candidate, Marine Le Pen serait à 33 %, Jean-Luc Mélenchon à 17 % et Édouard Philippe à 16 %, tandis que l’ancienne candidate socialiste tomberait à 3 %.

François Hollande, seul scénario qui brouille le duel Le Pen-Mélenchon

La configuration la plus serrée est celle d’une candidature de François Hollande. Marine Le Pen resterait largement en tête avec 32 %, mais Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe seraient à égalité à 16 %. L’ancien président de la République ne recueillerait lui-même que 7 %, mais sa présence suffirait ainsi à rendre beaucoup plus incertaine la deuxième place.

Ce résultat souligne surtout l’importance de la dispersion du bloc central. Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau sont testés séparément, ce qui fragmente fortement l’électorat du centre et de la droite. Sans candidature unique dans cet espace politique, Jean-Luc Mélenchon conserve donc une voie d’accès crédible au second tour.

Marine Le Pen donnée gagnante dans les deux duels testés

Le sondage est encore plus spectaculaire au second tour. Face à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen l’emporterait très largement avec 67 % des voix contre 33 % pour le candidat insoumis. Face à Édouard Philippe, l’écart serait nettement plus réduit, mais la candidate du RN resterait en tête avec 55 % contre 45 %.

Raphaël Glucksmann apparaît par ailleurs comme le candidat de gauche hors LFI le mieux placé, avec 9 %, loin devant François Hollande à 7 % et Ségolène Royal à 3 %. Mais aucun de ces trois scénarios ne permet pour l’instant à la gauche non mélenchoniste de se rapprocher du second tour.

À ce stade, le principal enseignement du sondage est donc double : Marine Le Pen domine très largement le premier tour, tandis que l’absence d’unification du centre et de la droite ouvre un boulevard à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second. Avec une présidentielle encore lointaine et une offre politique particulièrement éclatée, ces rapports de force restent toutefois susceptibles d’évoluer fortement d’ici avril 2027.