Impôts : Hadrien Clouet (LFI) promet de faire davantage contribuer les Français gagnant plus de 4 000 euros par mois

Hadrien Clouet, député LFI, propose une révision fiscale visant à faire contribuer davantage les Français gagnant plus de 4 000 euros par mois et à taxer les très riches, comme les millionnaires et milliardaires. Il remet en question le système fiscal actuel, jugé régressif, et évoque l'introduction d'un plafond d'héritage.

Lors d’un meeting ce vendredi, le député LFI Hadrien Clouet a détaillé une partie du programme fiscal que les Insoumis entendent appliquer en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Selon lui, les Français gagnant plus de 4 000 euros par mois « contribueront un peu plus », tandis que millionnaires, milliardaires et très gros héritiers seraient beaucoup plus fortement mis à contribution.

Interpellé par la question d’un Français gagnant 2 000 euros par mois qui s’étonne de payer proportionnellement davantage d’impôts qu’un milliardaire, Hadrien Clouet a dénoncé un système fiscal devenu selon lui « régressif », particulièrement depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Le député cite notamment la suppression de l’ISF et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, la « flat tax », qui auraient réduit la contribution des plus fortunés.

« Si tu gagnes plus de 4 000 euros par mois, tu contribueras un peu plus »

Hadrien Clouet a surtout précisé ce que changerait une victoire de Jean-Luc Mélenchon. « Si tu gagnes plus de 4 000 euros par mois, personnellement, en juste toi, tu contribueras un peu plus. Si jamais tu es millionnaire, tu contribueras plus. Si tu es milliardaire, tu contribueras beaucoup plus », a-t-il annoncé devant les militants.

L’élu insoumis a également remis sur la table l’idée d’un « héritage maximum ». Selon lui, une personne recevant plus de 12 millions d’euros devrait « se contenter » de cette somme, le surplus étant donc appelé à être prélevé. « C’est la première injustice, celle qui consiste à recevoir du travail d’autrui sur des générations, une somme rigoureusement exorbitante », a-t-il défendu.

« Le collectif, c’est la solution, les milliardaires, c’est le problème »

Hadrien Clouet s’est enfin attaqué à l’argument selon lequel la fortune des milliardaires serait essentiellement constituée d’actions et donc difficilement taxable. Il souligne que ces actifs peuvent être utilisés comme garanties auprès des banques afin d’obtenir des prêts et estime qu’il ne s’agit donc pas de simples « milliardaires de papier ».

Le député de Haute-Garonne a conclu son intervention par une formule résumant la ligne économique défendue par LFI : « Le collectif, c’est la solution, les milliardaires, c’est le problème. » À quelques mois de la présidentielle, les Insoumis entendent ainsi remettre la redistribution des richesses et la hausse de la fiscalité des plus aisés au centre de leur campagne.