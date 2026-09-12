Suède : une élection au résultat incertain, l’extrême droite aux portes du pouvoir

Le scrutin législatif suédois de ce dimanche se révèle d'une incertitude extrême avec un écart de seulement 0,3 point entre les deux blocs. Magdalena Andersson, favorite pour le poste de Premier ministre, doit naviguer dans un contexte complexe où l’extrême droite pourrait accéder au pouvoir pour la première fois, soulevant des inquiétudes internationales.

Les Suédois votent dimanche lors d’un scrutin législatif dont l’issue reste indécise à l’extrême. Un écart de seulement 0,3 point sépare les deux blocs dans les derniers sondages, ouvrant la possibilité d’une entrée de l’extrême droite au gouvernement pour la première fois de l’histoire du pays.

La Suède retient son souffle. Le scrutin de ce dimanche oppose deux camps que tout sépare idéologiquement, mais que les sondages placent à quasi-égalité : 0,3 point d’écart seulement entre le bloc de centre-gauche et la coalition de droite, selon le dernier baromètre publié avant le vote.

Magdalena Andersson, cheffe des sociaux-démocrates, part favorite pour retrouver le poste de Premier ministre qu’elle a occupé avant quatre ans dans l’opposition. Son alliance de centre-gauche conserve un léger avantage, mais celui-ci s’est réduit de façon significative dans les derniers jours de campagne.

Si les partis de droite parviennent à former une majorité, l’extrême droite pourrait pour la première fois accéder au gouvernement suédois. Cette perspective suscite des inquiétudes au-delà des frontières du pays, dont la réputation de champion mondial des droits humains est jugée en jeu par plusieurs observateurs.

Le résultat final dépendra de la capacité des différentes formations à s’entendre sur une coalition viable, quelle que soit la couleur politique du bloc arrivé en tête.