MONDE Europe

L’UE réforme ses règles d’achats publics pour favoriser les produits européens

Par

1 minute de lecture

L’UE réforme ses règles d’achats publics pour favoriser les produits européens
L’UE réforme ses règles d’achats publics pour favoriser les produits européens

La Commission européenne a présenté mercredi une refonte des règles de passation des marchés publics au sein de l’Union, visant à inciter les autorités à privilégier les biens et services produits en Europe, dans un contexte de pression économique croissante de la Chine.

Le principe est simple : pousser les pouvoirs publics européens à dépenser l’argent des contribuables en priorité auprès de fournisseurs du continent. La Commission européenne a publié mercredi ses propositions pour une révision en profondeur du cadre réglementaire des marchés publics dans l’UE, dans le cadre d’une nouvelle initiative baptisée « Buy European ».

Ce plan ne prévoit pas de quotas contraignants. Les autorités nationales et les organismes publics seront encouragés, et non obligés, à orienter leurs achats vers des produits et services d’origine européenne. Une nuance qui traduit les difficultés politiques à imposer des règles trop rigides à vingt-sept États membres aux intérêts parfois divergents.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Bruxelles pour réduire la dépendance économique de l’Europe vis-à-vis de la Chine, dont la capacité industrielle et les prix compétitifs pèsent sur les entreprises européennes dans de nombreux secteurs. Les marchés publics représentent une part considérable de l’activité économique au sein de l’Union, ce qui en fait un levier potentiellement puissant pour orienter la demande vers la production locale.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une