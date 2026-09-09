L’avion de Zelensky a failli être touché par un drone alors qu’il se rendait en Norvège

L’avion de Volodymyr Zelensky a frôlé un drone lors de son vol vers Oslo pour les obsèques du roi Harald V. Malgré cet incident, l'appareil a atterri en toute sécurité et le président ukrainien a rencontré le Premier ministre norvégien afin de discuter des besoins en défense aérienne pour son pays.

L’avion transportant Volodymyr Zelensky vers la Norvège a failli être touché par un drone alors que le président ukrainien se rendait à Oslo. L’alerte a été révélée ce mercredi, au lendemain de l’arrivée du chef de l’État ukrainien dans la capitale norvégienne.

Volodymyr Zelensky avait quitté Chișinău, en Moldavie, mardi 8 septembre à bord de l’Airbus A319 utilisé par la présidence ukrainienne. L’appareil, immatriculé UR-ABA, a finalement atterri sans encombre à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen vers 19h45. Zelensky et son épouse Olena Zelenska ont ensuite été vus descendant de l’avion.

Un drone à proximité de l’avion présidentiel

C’est pendant ce déplacement que l’appareil de Volodymyr Zelensky a été confronté à la présence d’un drone, qui aurait pu le toucher. L’incident n’a finalement provoqué aucun dommage et l’avion présidentiel a poursuivi son trajet normalement jusqu’à Oslo.

L’épisode est particulièrement sensible compte tenu des importantes mesures de sécurité entourant les déplacements du président ukrainien depuis le début de la guerre avec la Russie. Les informations concernant ses voyages à l’étranger sont régulièrement communiquées tardivement, voire après son arrivée.

Le gouvernement norvégien avait d’ailleurs choisi de limiter fortement les informations concernant la visite. Aucune rencontre avec la presse n’avait été programmée en raison des « strictes considérations de sécurité à Oslo ».

Zelensky était attendu à Oslo pour les obsèques du roi Harald V

Le président ukrainien s’est rendu en Norvège à l’occasion des obsèques du roi Harald V, mort le 28 août à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont été organisées mercredi 9 septembre à Oslo en présence de nombreux dirigeants et représentants de familles royales étrangères.

Mais Volodymyr Zelensky a également profité de ce déplacement pour rencontrer le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Les deux hommes se sont entretenus dès mardi soir.

Au cœur de leur rencontre figurait notamment la défense aérienne de l’Ukraine, confrontée aux attaques russes de drones et de missiles. Une question sur laquelle Zelensky multiplie les démarches auprès de ses alliés. En juillet, le président ukrainien avait déjà dénoncé le manque de production de systèmes de défense antimissile⁠.

La défense antiaérienne au cœur des discussions avec la Norvège

Jonas Gahr Støre a insisté sur les besoins militaires immédiats de Kiev. « L’Ukraine a un besoin critique de défense aérienne et d’autres formes de soutien militaire, et elle fait face à un hiver difficile », a déclaré le Premier ministre norvégien.

Les discussions ont notamment porté sur les moyens permettant à l’aide militaire et civile norvégienne de répondre aux besoins ukrainiens. Zelensky et Støre ont également rencontré des représentants de l’industrie européenne de défense afin d’évoquer le développement de systèmes de défense antibalistique.

Le président ukrainien réclame depuis plusieurs mois une accélération de la production de systèmes capables d’intercepter les missiles russes. Kiev cherche parallèlement à renforcer sa coopération avec ses partenaires européens dans le domaine des drones. L’Ukraine avait notamment conclu en juillet des accords avec le Danemark, les Pays-Bas et l’Estonie⁠.

Une menace devenue centrale en Europe

L’incident concernant l’avion de Zelensky intervient alors que la menace représentée par les drones dépasse désormais largement le seul territoire ukrainien. Mercredi, le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé qu’une attaque de drone contre l’aéroport de Leipzig/Halle avait été préparée pendant plusieurs mois en Russie. Moscou a rejeté toute implication.

Pour l’Ukraine, les drones sont désormais utilisés quotidiennement aussi bien pour défendre son territoire que pour frapper profondément en Russie. Kiev a notamment revendiqué une attaque contre une raffinerie située en Sibérie, à plus de 2 000 kilomètres de la frontière ukrainienne⁠.

Volodymyr Zelensky est finalement arrivé sans encombre à Oslo. Quelques heures après cet incident aérien, le président ukrainien discutait précisément avec les autorités norvégiennes du renforcement des moyens permettant de lutter contre les drones et les missiles.