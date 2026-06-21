L’Ukraine frappe à plus de 2 000 km : Zelensky revendique une attaque contre une raffinerie en Sibérie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi que des drones ukrainiens avaient frappé une raffinerie de pétrole située dans la région russe de Tioumen, en Sibérie occidentale, à plus de 2 000 kilomètres de la frontière ukrainienne. Cette opération s’inscrit dans la campagne menée par Kiev contre les infrastructures énergétiques russes.

Dans son allocution vidéo quotidienne, le chef de l’État a salué l’action des forces spéciales ukrainiennes, qu’il a remerciées pour une opération ayant atteint « la région de Tioumen en Russie, notamment une raffinerie de pétrole ». Il a qualifié cette frappe de « travail efficace », soulignant la portée exceptionnelle de l’attaque.

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine mène des frappes à moyenne et longue portée contre des installations russes, en particulier dans le secteur pétrolier. Kiev affirme que ces opérations visent à réduire les capacités financières de Moscou à poursuivre la guerre en Ukraine.

Les autorités russes ont toutefois présenté une version différente des événements. Le gouverneur de la région de Tioumen, Alexandre Moor, a déclaré que les défenses aériennes russes avaient repoussé une attaque de drone visant la raffinerie. Selon lui, les premières informations ne faisaient état d’aucun dégât, tandis que le personnel du site avait été évacué par précaution.

La raffinerie de Tioumen est considérée comme l’une des installations les plus modernes et les plus complexes de Russie. Sa capacité nominale est estimée à environ 8 millions de tonnes par an. Elle traite près de 6 millions de tonnes de pétrole brut chaque année et produit notamment de l’essence et du diesel destinés au marché intérieur.

Volodymyr Zelensky a également annoncé une avancée technologique importante pour les forces ukrainiennes. Selon lui, de nouveaux drones modernisés à longue portée ont été déployés avec succès et sont désormais capables d’atteindre des cibles situées à plus de 3 000 kilomètres.

Le président ukrainien a présenté ces capacités comme une réponse aux bombardements russes visant l’Ukraine. « Ce sont des ripostes pleinement justifiées aux frappes russes contre notre État », a-t-il déclaré, ajoutant que le plan ukrainien d’opérations à longue portée était désormais en cours de mise en œuvre.