Trump exclut tout péage dans le détroit d’Ormuz, sauf si les États-Unis décident de l’imposer

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu’aucun péage ne serait appliqué au passage du détroit d’Ormuz pendant la période de cessez-le-feu intérimaire de 60 jours conclue avec l’Iran. Il a également indiqué qu’aucune taxe ne serait instaurée après cette période, à moins que les États-Unis ne décident eux-mêmes de le faire en cas d’échec des négociations de paix.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré qu’il n’y aurait « aucun péage » durant les 60 jours du cessez-le-feu. Il a ajouté que cette politique resterait en vigueur après l’expiration de l’accord temporaire, sauf si Washington choisissait d’imposer des frais de passage pour compenser les coûts liés à son rôle dans la sécurité régionale.

Le président américain a expliqué que d’éventuels péages pourraient être instaurés « par et pour les États-Unis d’Amérique » si aucun accord durable n’était trouvé avec l’Iran. Selon lui, ces prélèvements serviraient à rembourser les dépenses passées, présentes et futures engagées par les États-Unis pour assurer la stabilité et la protection des pays du Moyen-Orient.

Le détroit d’Ormuz est l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde. Situé entre l’Iran et la péninsule arabique, il constitue un passage essentiel pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel. Toute menace pesant sur la liberté de navigation dans cette zone est généralement suivie de près par les marchés internationaux.

Les déclarations de Donald Trump interviennent dans un contexte de négociations délicates entre Washington et Téhéran, alors qu’un cessez-le-feu provisoire de 60 jours est actuellement en vigueur. Les discussions visent à réduire les tensions régionales et à éviter une nouvelle escalade susceptible de perturber le commerce maritime international.

Si aucun détail supplémentaire n’a été fourni concernant un éventuel mécanisme de péage, les propos du président américain illustrent l’importance stratégique accordée par son administration au contrôle des routes maritimes du Golfe et à la sécurité énergétique mondiale.