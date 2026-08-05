Le volcan Fuego entre en éruption, 400 personnes évacuées au Guatemala

Les autorités guatémaltèques ont déclenché une alerte orange lundi après une recrudescence de l’activité du volcan Fuego, situé à la frontière de trois régions du pays. Quelque 400 habitants des zones proches ont été mis à l’abri dans des refuges temporaires.

Le volcan Fuego, qui culmine entre les régions d’Escuintla, de Chimaltenango et de Sacatepéquez, a connu une brusque montée en activité lundi, contraignant les autorités à placer le pays en alerte orange, le deuxième niveau d’urgence le plus élevé dans le dispositif national de gestion des crises.

Environ 400 personnes ont été évacuées des communautés riveraines et acheminées vers des abris temporaires installés à Alotenango et dans la ville d’Escuintla. Les établissements scolaires situés à proximité du volcan ont été fermés en raison des risques de chutes de cendres et de nouvelles projections volcaniques.

Les services de secours ont exhorté les résidents à quitter leurs domiciles sans attendre. Le Fuego se trouve à seulement 16 kilomètres à l’ouest d’Antigua, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco et prisée des touristes pour son architecture coloniale. Ce stratovolcan actif attire également de nombreux randonneurs.

En 2018, une violente éruption du Fuego avait fait des centaines de morts, laissant un souvenir douloureux dans la mémoire collective guatémaltèque.